Lamenta Sheinbaum postura del INE sobre acordeones en la elección judicial

“Como yo lo dije, no se hubiera explicado la diferencia en la votación, si se hubiera orientado a una u otra persona, ¿cómo es posible que el presidente de la Corte, Hugo Aguilar, tenga más votos que el PRI, por cierto, y sea el de mayor número de votos, y el que le sigue tenga la mitad de los votos?”, recalcó

“También dijeron en algún momento en el INE que el tema de los acordeones no había influido, y después ahora resuelven otra cosa, y votan distinto unos consejeros y otros, pues vamos a ver qué dice el Tribunal Electoral”, refirió.

La decisión del INE se dio tras la revisión de los informes únicos de gastos de campaña de las personas candidatas a los cargos disputados en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PJF) 2024-2025, así como de las candidaturas a poderes judiciales locales de 19 estados del país.

La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, rechazó las sanciones propuestas por el uso de acordeones al considerar que “no hay sustento jurídico suficiente” y apuntó que el INE “debe actuar con base en pruebas y en el trabajo técnico, no con respuestas ejemplares sin fundamento legal”.

En tanto, la consejera Norma de la Cruz señaló que la “única evidencia física corresponde a 336 acordeones de 10 modelos distintos. No se acreditó quién los imprimió, cuánto costaron ni su distribución exacta, por lo que no hay elementos suficientes para sancionar”.

Mientras que el consejero Arturo Castillo afirmó que la distribución de “acordeones” constituyó “propaganda ilícita” al no estar vinculada a gastos reportados por candidaturas y pidió sancionar también a quienes no ganaron, pues “el beneficio no elimina la ilicitud”.

La consejera Carla Humphrey sostuvo que “quien aspira a juzgar debe ser la o el primero en respetar la ley, quien quiera interpretar el orden jurídico debe haberlo cumplido desde el primer acto de su postulación; no se puede construir legitimidad desde la omisión ni desde la simulación. Por eso estas sanciones no sólo son necesarias, sino indispensables”.