Lanza Gobierno de México plan para proteger y fortalecer el cultivo del maíz nativo

El Gobierno de México anunció el programa “El maíz es la raíz”, un plan que busca la conservación, producción y comercialización del maíz nativo mexicano, así como fortalecer los sistemas agroalimentarios comunitarios.

“El objetivo es impulsar la conservación, la producción, transformación y la comercialización del maíz nativo mexicano, fortaleciendo los sistemas agroalimentarios comunitarios”, expuso María Luisa Albores, directora general de Alimentación para el Bienestar.

La estrategia inicia en 2026 en siete estados del sureste del País: Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Yucatán, Campeche, Quintana Roo y Tabasco, y después se extenderá hasta 2030 hasta cubrir las ocho regiones agrícolas de México, con lo que se busca beneficiar a casi 1.5 millones de pequeños productores.

Albores detalló los ejes del programa: la producción agroecológica y el uso colectivo de maquinaria ligera para fortalecer la autonomía tecnológica de comunidades.

Por otro lado, se contempla además un impulso en acompañamiento técnico, intercambio de saberes y la organización en comunidades milperas, que están integradas por grupos de 100 campesinos respaldados por integrantes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

La funcionaria reiteró que la limitación para aumentar la producción “nunca ha sido genética, no ha tenido que ver con el tema de la semilla. Es agronómica, y con la agronomía básica puede triplicarse la producción”, afirmó.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por su parte, destacó que el programa busca rescatar la esencia del campo mexicano y abonar a la soberanía alimentaria.

“Lo que nosotros queremos, porque esta es la raíz de México, es que no se pierda el que las campesinas y campesinos sigan sembrando su propio maíz y se sigan alimentando de la milpa (sistema de cultivo tradicional)”, afirmó.

“Se van a comprar esos equipos especiales. Uno para cada productor, no. Es un equipo de maquinaria para diez productores (...). De tal manera que sea algo colectivo, como es la historia de nuestro país, la organización colectiva”, detalló Sheinbaum.

La mandataria también dijo que se apoyará la transformación y venta directa del maíz nativo con la creación de tortillerías, tostadas y totopos con sello de origen que gestionan cooperativas de mujeres campesinas.

El plan ‘El maíz es la raíz’ busca que, para 2030, la producción de maíz nativo se incremente un 50 por ciento por hectárea, al garantizar el autoconsumo campesino, el valor agregado en los excedentes y la preservación de la diversidad genética del grano.