Lanza Gobierno de México plan para proteger y fortalecer el cultivo del maíz nativo

México
/ 13 noviembre 2025
    Lanza Gobierno de México plan para proteger y fortalecer el cultivo del maíz nativo
    La estrategia inicia en 2026 en siete estados y se extenderá hacia 2030 a las ocho regiones agrícolas. FOTO: CUARTOSCURO

‘El maíz es la raíz’ busca la conservación, producción y comercialización del producto, así como fortalecer los sistemas agroalimentarios

El Gobierno de México anunció el programa “El maíz es la raíz”, un plan que busca la conservación, producción y comercialización del maíz nativo mexicano, así como fortalecer los sistemas agroalimentarios comunitarios.

“El objetivo es impulsar la conservación, la producción, transformación y la comercialización del maíz nativo mexicano, fortaleciendo los sistemas agroalimentarios comunitarios”, expuso María Luisa Albores, directora general de Alimentación para el Bienestar.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum blinda a alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz; cuenta con 21 guardias de seguridad

La estrategia inicia en 2026 en siete estados del sureste del País: Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Yucatán, Campeche, Quintana Roo y Tabasco, y después se extenderá hasta 2030 hasta cubrir las ocho regiones agrícolas de México, con lo que se busca beneficiar a casi 1.5 millones de pequeños productores.

Albores detalló los ejes del programa: la producción agroecológica y el uso colectivo de maquinaria ligera para fortalecer la autonomía tecnológica de comunidades.

Por otro lado, se contempla además un impulso en acompañamiento técnico, intercambio de saberes y la organización en comunidades milperas, que están integradas por grupos de 100 campesinos respaldados por integrantes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

La funcionaria reiteró que la limitación para aumentar la producción “nunca ha sido genética, no ha tenido que ver con el tema de la semilla. Es agronómica, y con la agronomía básica puede triplicarse la producción”, afirmó.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por su parte, destacó que el programa busca rescatar la esencia del campo mexicano y abonar a la soberanía alimentaria.

“Lo que nosotros queremos, porque esta es la raíz de México, es que no se pierda el que las campesinas y campesinos sigan sembrando su propio maíz y se sigan alimentando de la milpa (sistema de cultivo tradicional)”, afirmó.

“Se van a comprar esos equipos especiales. Uno para cada productor, no. Es un equipo de maquinaria para diez productores (...). De tal manera que sea algo colectivo, como es la historia de nuestro país, la organización colectiva”, detalló Sheinbaum.

La mandataria también dijo que se apoyará la transformación y venta directa del maíz nativo con la creación de tortillerías, tostadas y totopos con sello de origen que gestionan cooperativas de mujeres campesinas.

El plan ‘El maíz es la raíz’ busca que, para 2030, la producción de maíz nativo se incremente un 50 por ciento por hectárea, al garantizar el autoconsumo campesino, el valor agregado en los excedentes y la preservación de la diversidad genética del grano.

Temas


AGRICULTURA
Gobierno

Personajes


Claudia Sheinbaum

true

Alejandro Montenegro

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México con Especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Colaborador de VANGUARDIA desde 2012 y editor desde 2020 en temas de coyuntura nacional, internacional y de economía.

Ferviente aficionado de los deportes y de los libros de Guillermo Arriaga. También me gusta jugar futbol, ir al cine y ver series de televisión.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El primer cuadro de la ciudad potencializará su desarrollo con la llegada del tren de pasajeros.

Saltillo: Se potencializa Zona Centro con la llegada del tren, construirán fraccionamiento a lado de estación
De manera general, uno de cada cinco alumnos de Coahuila ha pensado en el suicidio.

Alarma en Coahuila: 58% de estudiantes de quinto de primaria ha pensado en suicidarse
La mandataria sostuvo que “si las mesas estuvieran cerradas o hubiera negativa al diálogo, quizá —sin justificar la violencia— podría entenderse una manifestación en la ciudad, pero no es el caso”.

Sheinbaum no entiende el uso de la violencia de miembros de la CNTE en protestas frente a Palacio Nacional
La empresa NVIDIA solo proveerá tecnología al proyecto de Cipre Holdings, que desarrollará un centro de datos ecológico de Inteligencia Artificial.

‘NVIDIA no invierte, vende tecnología’... Gobierno de NL reconoce que empresa no va a invertir en el estado
Delta Air Lines y Aeroméxico mantendrán activa su alianza tras la suspensión temporal de la orden del gobierno de Estados Unidos que buscaba poner fin al acuerdo bilateral

Delta y Aeroméxico continuarán su alianza; Tribunal de Estados Unidos suspende orden de Trump temporalmente
En esencia, se abordan las apelaciones finales presentadas por Grupo Elektra y TV Azteca contra siete adeudos fiscales que, en su monto inicial, suman 33 mil 477 millones de pesos, sin considerar las sanciones, intereses ni actualizaciones correspondientes.

Caso de deuda de 33 mil mdp de Grupo Salinas llega a la SCJN
Francia, Jamaica y Portugal llegan a esta Fecha FIFA con la oportunidad de sellar su boleto al Mundial 2026.

Mundial 2026: las 14 selecciones que pueden asegurar su boleto a la Copa del Mundo en esta Fecha FIFA
Señalaron que tras el ataque comenzaron a recibir amenazas directas de muerte contra su integridad y la de otras integrantes.

Hackean cuentas de Madres Buscadoras; Ceci Flores alerta: ‘Nos quieren callar’