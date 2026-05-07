Legisladores morenistas y aliados se reúnen con Sheinbaum en Palacio Nacional

CDMX.- Sin la asistencia del senador Enrique Inzunza, uno de los diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa acusados por Estados Unidos de narcotráfico, este medio día llegaron a Palacio Nacional senadores y diputados de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum. El coordinador de los senadores de Morena, Ignacio Mier, citó a sus legisladores en el Gran Hotel de la Ciudad de México para desayunar chilaquiles y de ahí cruzar el Zócalo capitalino para llegar a pie a Palacio Nacional.

El grupo de senadores fue encabezado por la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, quien señaló que la reunión con la mandataria servirá para fortalecer la unidad y llamar a la defensa de la soberanía. En este sentido, el senador Gerardo Fernández Noroña señaló que la presidenta Sheinbaum podría convocarlos esta tarde a una movilización con el pueblo para defender la soberanía nacional.

SENADO ALISTA LEY PARA REGULAR USO DE IA EN MÉXICO El Senado de la República alista la presentación de una ley que regule la utilización de la inteligencia artificial en el país, aseveró el presidente de la Comisión de Análisis, Seguimiento y Evaluación sobre la Aplicación y Desarrollo de la Inteligencia Artificial en México, Rolando Rodrigo Zapata Bello. Informó que en el seno del órgano legislativo están en proceso de construir un marco normativo esencial, elemental y básico, para el uso de la IA en el país.

Expuso que esta iniciativa de ley fomentará y regulará el uso de esta tecnología, pero, al mismo tiempo, se entregará un plan o estrategia nacional para la utilización de ésta. “Son dos instrumentos diferentes, uno es una norma y el otro es documento ejecutivo, en donde aspiramos a que el gobierno, el sector privado, las instituciones de Educación Superior, la academia, los investigadores y las organizaciones civiles pudieran armonizar todos sus esfuerzos e impulsar todos juntos una política dirigida al desarrollo nacional a través del uso de las tecnologías emergentes como la Inteligencia Artificial”, asentó. IA REPRESENTA OPORTUNIDADES PARA MÉXICO Zapata Bello indicó que la IA representa para México oportunidades tanto económicas como sociales, ejemplo de ello, es el incremento de la productividad para las grandes, medianas o microempresas, a bajo costos, con mayor condición de competitividad, inversión y empleo, ya que la industria digital es una ventana de crecimiento. En cuanto a las oportunidades sociales, dijo, está un mejor servicio de salud, lo mismo que en la educación, a fin de que sean más eficientes, más capacitación, con inclusión, combate a la brecha digital, protección al medio ambiente, y sin duda en materia de seguridad.

El senador del PRI añadió que la Inteligencia Artificial también representa riesgos, pues sin una regulación básica y sin redireccionamiento los ciudadanos se pueden ver afectados, como es el caso de la pérdida de algunos empleos que serán suplidos por la IA, la concentración del poder tecnológico, las brechas regionales digitales, violencia digital, particularmente cuando son menores de edad.

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