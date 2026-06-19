Más de 400 mil personas celebraron triunfo de México en el Ángel

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    Más de 400 mil personas celebraron triunfo de México en el Ángel
    Los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana se prolongaron hasta la madrugada del viernes. Cuartoscuro

El gobierno de la Ciudad de México informó que a su vez se retiraron 40 toneladas de basura en el Zócalo y Paseo de la Reforma

CDMX.- Más de 400 mil personas acudieron al Paseo de la Reforma y el Ángel de la Independencia, para celebrar el triunfo de México en el partido contra Corea del Sur, festejo que continuó toda la noche, dio a conocer el gobierno de la Ciudad de México.

“Para festejar la victoria de México ante el conjunto coreano, que marcó el segundo triunfo de la selección nacional en la justa mundialista, más de 400 mil personas se dieron cita en El Ángel de la Independencia, Paseo de la Reforma y calles aledañas”, detalló la administración capitalina.

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En un comunicado, el gobierno precisó que el partido de esta noche, en el Estadio Guadalajara, convocó a más de 200 mil personas en el Zócalo y calles aledañas donde se colocaron pantallas gigantes; así como a 130 mil personas en los 18 festivales futboleros que se pusieron a lo largo y ancho de la capital.

RETIRAN 40 TONELADAS DE BASURA

Luego de las celebraciones en el Ángel de la Independencia y el Zócalo por el triunfo de la selección mexicana sobre Corea del Sur, la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México (Sobse) implementó un dispositivo de atención y limpieza en ambos puntos.

La alta afluencia de personas registrada generó una importante cantidad de basura y requirió labores de atención en jardineras y áreas verdes, principalmente en Paseo de la Reforma y sus alrededores, por lo que brigadas realizan trabajos de barrido manual, recolección de residuos, lavado de superficies y jardinería.

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Entre las acciones realizadas durante la noche de ayer y las programadas para este día, se estima el retiro de alrededor de 40 toneladas de basura, en el Zócalo capitalino, calles del Centro Histórico y el Ángel de la Independencia.

En estas labores participan 360 trabajadores de distintas áreas de la Secretaría, apoyados con 23 vehículos, seis hidrolavadoras y una pipa con capacidad de 10 mil litros de agua, para restablecer las condiciones de limpieza y conservación de los espacios públicos.

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