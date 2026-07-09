Gobierno prepara acciones preventivas ante posibles impactos del fenómeno meteorológico ‘El Niño’

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México
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    Gobierno prepara acciones preventivas ante posibles impactos del fenómeno meteorológico ‘El Niño’
    Se instalarán puestos de mando en todos los estados; primero en aquellos que tienen costa y después ya irá hacia el centro del país, dijo. Cuartoscuro

La presidenta Sheinbaumm informó que entre esas medidas está el alertamiento telefónico

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que el gobierno de México alista acciones preventivas ante los posibles impactos del fenómeno meteorológico “El Niño”, entre esas el alertamiento telefónico.

En su conferencia mañanera de este jueves 9 de julio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que de acuerdo con la información meteorológica, se espera que este año y 2027 “sea muy intenso” el fenómeno de “El Niño”, que es el calentamiento del Océano Pacífico.

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Mencionó que como consecuencias en el país pueden presentarse lluvias más intensas, particularmente en el norte de México hacia finales del año y también la probabilidad de que haya más ciclones, incluso más intensos.

PUESTOS DE MANDO EN TODOS LOS ESTADOS

Destacó la instalación de puestos de mando en todos los estados, primero en aquellos que tienen costa y después ya irá hacia el centro del país.

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“Vamos a seguir informando, el objetivo es que en dos meses, más o menos, tengamos listo el alertamiento telefónico para que se pueda informar a toda la gente, a todas las mexicanas y mexicanos, y particularmente en ciertas zonas en acuerdo con las compañías telefónicas”, dijo.

GOBIERNO DICE ESTAR PREPARADO

Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, aseguró que el gobierno de México está preparado ante el fenómeno de “El Niño”. Destacó reuniones de coordinación entre las dependencias, el Plan DN-III, el Plan Marina y planes de auxilio “para atender a la población de manera inmediata”.

Velázquez señaló que el Servicio Meteorológico Nacional es el que mantiene la información que transmite a las autoridades estatales, titulares de Protección Civil y a la población, y se difunde a través de las redes sociales.

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La coordinadora de Protección Civil resaltó, entre otras acciones, cercanía con la Comisión Nacional del Agua; la reactivación de acciones preventivas y de preparación en cada uno de los municipios; actualización de mapas de riesgos; vigilancia de las presas y todos los cuerpos de agua; identificación de zonas susceptibles de inundación o por deslave; así como los refugios.

“Estamos vigilando estos posibles impactos, o de aquellos que pasen muy cerca del territorio nacional. Estamos previendo acciones y definiciones muy determinantes por parte de los municipios, del estado y de la federación”, dijo al mencionar que ha estado lloviendo mucho.

ACCIONES PARA APROVECHAR EL AGUA DE LA LLUVIA

Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), expuso que es un evento climático: “una interacción entre la atmósfera y el océano que se presenta regularmente entre cada dos y siete años; es decir, es un evento cíclico”.

Para aprovechar el agua de las lluvias, la presidenta Sheinbaum destacó acciones como la construcción de presas con la de El Novillo, que “tienen el objetivo de guardar el agua que viene en la época de huracanes, y esa agua suministrar con su potabilización a la ciudad de La Paz”.

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En Durango mencionó la captación de agua de lluvia “para que después pueda utilizarse para agua potable para las ciudades, y además estos esquemas de captación de agua de lluvia en escuelas, viviendas, etcétera, que se está haciendo principalmente en algunos estados de la República”.

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