Localizamos 31 mil personas desaparecidas y detuvimos a 285 por este delito, de octubre de 2024 a la fecha: Sheinbaum

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México
/ 27 marzo 2026
    Localizamos 31 mil personas desaparecidas y detuvimos a 285 por este delito, de octubre de 2024 a la fecha: Sheinbaum
    Sheinbaum reporta más de 31 mil personas localizadas y 285 detenidos por desaparición en México como parte de la nueva estrategia nacional. VANGUARDIA/ARCHIVO

El Gobierno de México informó la localización de más de 31 mil personas desaparecidas y la detención de 285 implicados entre octubre de 2024 y marzo de 2026

El gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum informó que, entre octubre de 2024 y marzo de 2026, se han localizado más de 31 mil personas reportadas como desaparecidas, como parte de una estrategia nacional que combina búsqueda e investigación.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que este avance responde a la implementación de un sistema integral, enfocado en el uso de tecnología, inteligencia y coordinación entre distintas instituciones.

Tenemos un sistema integral que nos permite encontrar a las personas y, al mismo tiempo, obligar a las fiscalías a investigar”, señaló Sheinbaum, al subrayar que el enfoque no solo se centra en la localización, sino también en el seguimiento legal de los casos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/revela-gobierno-de-sheinbaum-que-hay-mas-de-130-mil-desaparecidos-en-mexico-desde-2006-a-la-fecha-CO19710525

DEPURACIÓN DEL REGISTRO: FALLAS Y HALLAZGOS CLAVE

Uno de los ejes centrales de esta estrategia ha sido la depuración del registro nacional de personas desaparecidas, donde se detectaron inconsistencias que inflaban las cifras reales.

Entre los principales hallazgos destacan casos de personas que, tras ser reportadas como desaparecidas, continuaron con actividades cotidianas.

• Personas que se casaron, vacunaron o realizaron trámites oficiales

• Registros con datos incompletos o inexistentes

• Expedientes duplicados o con homónimos

De los más de 40 mil casos con información suficiente, se han confirmado miles de localizaciones, incluyendo más de 5 mil verificaciones directas en domicilios, lo que permitió actualizar su estatus.

43 MIL CASOS AÚN SIN RASTRO

A pesar de los avances, la presidenta reconoció que aún existen 43 mil personas sin registro de actividad posterior, lo que representa uno de los principales retos para las autoridades.

Estos casos obligan a fortalecer las líneas de investigación y ampliar las capacidades institucionales para su localización.

Entre las posibles causas identificadas se encuentran distintos contextos.

Reclutamiento por delincuencia organizada

Ausencias voluntarias o problemas familiares

Delitos no esclarecidos

La nueva legislación establece que todos los casos deben contar con una carpeta de investigación, lo que permitirá conocer con mayor precisión el contexto de cada desaparición.

TECNOLOGÍA Y RESPUESTA INMEDIATA EN LAS BÚSQUEDAS

Uno de los avances destacados es la implementación de la Alerta Nacional de Búsqueda inmediata, que ha permitido localizar personas en cuestión de horas o días tras su reporte.

Este sistema se apoya en herramientas tecnológicas que facilitan el rastreo de actividad reciente.

• Uso de cajeros automáticos detectado tras la denuncia

• Intentos de salida del país

Actividad digital en plataformas y dispositivos

Además, la policía cibernética ha intensificado el monitoreo de redes sociales y entornos digitales, incluidos videojuegos, donde se han detectado intentos de reclutamiento por parte de grupos delictivos.

DETENCIONES Y COMBATE AL DELITO

Como parte del componente de justicia, el gobierno informó la detención de 285 personas por delitos relacionados con desaparición, lo que refuerza el enfoque de combate directo a estas conductas.

Las autoridades también mantienen investigaciones activas sobre páginas web, perfiles y redes vinculadas con actividades ilícitas, particularmente aquellas dirigidas a jóvenes.

El objetivo no es solo encontrar a las personas, sino erradicar este delito”, enfatizó la presidenta, al señalar que la estrategia busca atender tanto la búsqueda como la prevención.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-presenta-informe-detallado-sobre-desaparecidos-avances-retos-y-estrategias-OO19710428

DATOS CURIOSOS SOBRE LA ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA EN MÉXICO

• Más de 31 mil personas han sido localizadas en menos de dos años

• Al menos 5 mil casos fueron verificados directamente en domicilios

• Existen 43 mil personas sin rastro, consideradas prioridad de búsqueda

• La estrategia incluye monitoreo en redes sociales y videojuegos

• Se han detenido 285 personas por delitos relacionados con desaparición

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Claudia Sheinbaum

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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