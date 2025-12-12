Localizan con vida a menor desaparecida tras salir de Conalep en Tecámac; intentaron ocultarla en una bocina
Yareth Alexandra, de 17 años, fue encontrada oculta en una bocina durante un cateo en Temascalapa; tres hombres fueron detenidos
Autoridades del Estado de México localizaron con vida a Yareth Alexandra, una adolescente de 17 años reportada como desaparecida desde el 28 de noviembre de 2025, luego de salir de un plantel del Conalep en el municipio de Tecámac.
La joven fue encontrada este 11 de diciembre de 2025, escondida dentro de una bocina de madera durante un cateo realizado en un domicilio del municipio de Temascalapa.
De acuerdo con la información oficial emitida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la menor habría permanecido privada de la libertad por casi dos semanas. Su localización fue resultado de un operativo coordinado entre personal ministerial y corporaciones de seguridad municipales.
YARETH ALEXANDRA DESAPARECIÓ DESPUÉS DE SALIR DE SU ESCUELA; FGJEM ACTIVA ALERTA AMBER
La desaparición de Yareth Alexandra ocurrió tras salir del Conalep Tecámac, institución a la que asistía regularmente. Familiares informaron que la adolescente no regresó a su domicilio y que perdieron contacto con ella durante la tarde del 28 de noviembre. Ante esta situación, se presentó una denuncia ante el Ministerio Público para iniciar la búsqueda.
Como parte del protocolo, la FGJEM activó una Alerta Amber en el Estado de México con la intención de difundir su ficha de búsqueda y solicitar el apoyo de la ciudadanía. La imagen y datos de la joven circularon en redes sociales y medios de comunicación durante los días posteriores.
ENCUENTRAN A MENOR DESAPARECIDA OCULTA DENTRO DE UNA BOCINA DURANTE CATEO
Las labores de investigación permitieron identificar un domicilio ubicado en el fraccionamiento Ex Hacienda de Paula, en Temascalapa, como un posible punto relacionado con el caso. Con la orden judicial correspondiente, agentes ministeriales ingresaron al inmueble para realizar una inspección detallada.
Durante el cateo, el personal localizó a Yareth Alexandra escondida al interior de una bocina de madera, donde presuntamente permanecía oculta. Los agentes la resguardaron de inmediato y fue trasladada para recibir atención médica y psicológica, conforme al protocolo para víctimas de privación ilegal de la libertad.
DETIENEN A TRES SUJETOS POR SU PRESUNTA PARTICIPACIÓN EN LA DESAPARICIÓN DE YARETH ALEXANDRA
En el operativo fueron detenidos tres hombres identificados como Edgar Ricardo “N”, Martín Gerardo “N” y César Alberto “N”, señalados como presuntos responsables del delito de privación ilegal de la libertad. Todos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica conforme avance la carpeta de investigación.
Dentro del inmueble se aseguraron diversos indicios relacionados con el caso. Estos objetos quedaron integrados al expediente para su análisis pericial.
Medios locales y cuentas ciudadanas compartieron en redes sociales videos que muestran el momento en que los tres detenidos fueron trasladados por las autoridades. En las publicaciones también se difundieron imágenes del operativo y del exterior del domicilio cateado.
FISCALÍA ACTUALIZA LA FICHA DE BÚSQUEDA DE YARETH ALEXANDRA
Hasta el cierre de esta edición no se ha informado públicamente sobre el estado de salud físico y emocional de la joven. No obstante, la Fiscalía del Estado de México actualizó su ficha de búsqueda con la marca de “Localizada”, confirmando que la adolescente ya se encuentra bajo resguardo institucional.
La investigación continúa su curso y las autoridades no han emitido información adicional sobre posibles móviles, redes involucradas o circunstancias específicas relacionadas con la desaparición y retención de Yareth Alexandra.