Asesinan a Gerardo Sandoval, excandidato a presidencia municipal de Tlaltenango, Zacatecas

ZACATECAS, ZAC.- El gobierno de Zacatecas confirmó el asesinato de Gerardo Sandoval Carrillo, excandidato a la presidencia municipal de Tlaltenango por la alianza Morena-PT-PVEM-Panal, quien fue encontrado herido de bala en su rancho en Santa María de la Paz y perdió la vida cuando recibía atención médica en un hospital. En la conferencia semanal del gobierno estatal, Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general del gobierno estatal, precisó que, de acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía zacatecana, los hechos ocurrieron luego de que este domingo Sandoval Carrillo saliera de su domicilio rumbo a un rancho ubicado en el municipio de Santa María de la Paz para alimentar a sus animales.

Sin embargo, este lunes, su esposa, al percatarse de que no había regresado, acudió al rancho y lo encontró herido, por lo que lo trasladó a una clínica en Tlaltenango, donde lamentablemente perdió la vida tras recibir atención médica.

EN VIDEO SANDOVAL DESCARTÓ TENER VÍNCULOS CON EL CRIMEN ORGANIZADO El funcionario estatal aseguró que no se contaba con una denuncia formal previa ante las instancias correspondientes; sin embargo, como parte de las indagatorias preliminares, la Fiscalía de Zacatecas detectó en fuentes abiertas y redes sociales un antecedente integrado a la carpeta de investigación, derivado de publicaciones de medios de la región que señalaban al ahora occiso por una supuesta agresión relacionada con una empresa de grúas. Esto es en referencia a que, días antes, el propio Sandoval Carrillo había subido un video en sus redes sociales para desmentir dichos señalamientos difundidos por medios de la región del sur de Zacatecas, al asegurar esas acusaciones eran falsas y rechazó categóricamente haber realizado amenazas de muerte o tener vínculos con el crimen organizado y es cuando refiere que esa publicación era para dar su versión y desmentir lo que calificó como calumnias en su contra.

En esa misma grabación se ve que circula en un vehículo y menciona que, en ese momento, se trasladaba a su rancho y reveló que era una actividad que realizaba a diario para ver a sus animales, detallando que destinaba alrededor de 40 minutos de ida y otros tantos de vuelta.