Tras asesinato de dos maestras en colegio de Michoacán, exigen reglas para blindar a docentes

MORELIA, MICH.- La Alianza de Maestros exigió a las autoridades educativas la creación de nuevos lineamientos para garantizar la protección de docentes y directivos, tras el asesinato de dos maestras a manos de un estudiante dentro de un colegio del estado de Michoacán. En un pronunciamiento, la organización sostuvo que estas medidas deben incluir respaldo pedagógico, jurídico y en materia de derechos humanos, ante contextos de violencia que, afirmó, se han intensificado en los planteles escolares.

La agrupación expresó su solidaridad con las familias de las docentes fallecidas y afirmó que, en un momento crítico, las maestras actuaron para salvaguardar la vida de otros estudiantes. “Su compromiso y entrega frente al peligro es un ejemplo de dedicación y vocación docente que merece admiración y reconocimiento permanente”, señaló. También llamó a reorientar políticas educativas para que el personal docente pueda retomar autoridad en el aula, proteger a los menores y ejercer su labor con dignidad, además de impulsar un entorno de apoyo con participación de autoridades, maestros y directivos.

La Alianza subrayó la necesidad de fortalecer la coordinación entre la escuela y la familia, al considerar que la prevención de hechos violentos requiere corresponsabilidad en la formación de estudiantes desde el hogar y en el entorno escolar. En el mismo documento, cuestionó cómo el estudiante pudo acceder a un arma de alto calibre y pidió claridad sobre las responsabilidades de quienes colaboraron, directa o indirectamente, para que el arma llegara al joven.

La organización reiteró la urgencia de promover una educación humanista basada en valores como responsabilidad, fraternidad, justicia y bien común, y propuso la construcción de un pacto educativo que coloque a la persona en el centro del proceso de enseñanza. Finalmente, convocó a autoridades educativas y de seguridad, docentes, padres de familia, alumnos, directivos, investigadores y sociedad civil a construir un pacto nacional por la paz, articulando iniciativas desde la escuela, la familia y la comunidad.

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Claudia Sheinbaum

