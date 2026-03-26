Tras asesinato de dos maestras en colegio de Michoacán, exigen reglas para blindar a docentes
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Además de apoyo jurídico y pedagógico, piden revisar responsabilidades por el acceso del alumno a un arma
MORELIA, MICH.- La Alianza de Maestros exigió a las autoridades educativas la creación de nuevos lineamientos para garantizar la protección de docentes y directivos, tras el asesinato de dos maestras a manos de un estudiante dentro de un colegio del estado de Michoacán.
En un pronunciamiento, la organización sostuvo que estas medidas deben incluir respaldo pedagógico, jurídico y en materia de derechos humanos, ante contextos de violencia que, afirmó, se han intensificado en los planteles escolares.
La agrupación expresó su solidaridad con las familias de las docentes fallecidas y afirmó que, en un momento crítico, las maestras actuaron para salvaguardar la vida de otros estudiantes. “Su compromiso y entrega frente al peligro es un ejemplo de dedicación y vocación docente que merece admiración y reconocimiento permanente”, señaló.
También llamó a reorientar políticas educativas para que el personal docente pueda retomar autoridad en el aula, proteger a los menores y ejercer su labor con dignidad, además de impulsar un entorno de apoyo con participación de autoridades, maestros y directivos.
La Alianza subrayó la necesidad de fortalecer la coordinación entre la escuela y la familia, al considerar que la prevención de hechos violentos requiere corresponsabilidad en la formación de estudiantes desde el hogar y en el entorno escolar.
En el mismo documento, cuestionó cómo el estudiante pudo acceder a un arma de alto calibre y pidió claridad sobre las responsabilidades de quienes colaboraron, directa o indirectamente, para que el arma llegara al joven.
La organización reiteró la urgencia de promover una educación humanista basada en valores como responsabilidad, fraternidad, justicia y bien común, y propuso la construcción de un pacto educativo que coloque a la persona en el centro del proceso de enseñanza.
Finalmente, convocó a autoridades educativas y de seguridad, docentes, padres de familia, alumnos, directivos, investigadores y sociedad civil a construir un pacto nacional por la paz, articulando iniciativas desde la escuela, la familia y la comunidad.