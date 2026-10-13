Maquinaria derriba puente peatonal y cae sobre auto en avenida Constitución de Monterrey

Un puente peatonal, zona donde se desarrollan trabajos de construcción de la Línea 4 del Metro, se fue derribado por una maquinaria sobre la avenida Constitución, en Monterrey, Nuevo León, cayendo sobre un automóvil que transitaba sobre los carriles exprés de la importante vialidad, lo que provocó afectaciones a la circulación y daños materiales por el concreto, sin reportar lesionados. El incidente ocurrió cerca de las 13:15 horas a la altura de la calle Rafael Ramírez, frente a la Escuela Normal Miguel F. Martínez y la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cerca del cruce con la avenida Félix U. Gómez, a unas cuadras del primer cuadro de la ciudad de Monterrey.

La estructura de concreto quedó sobre la vialidad en dirección al poniente, así como de un vehículo, por lo que fue necesario restringir el paso de vehículos mientras se realizaban las labores de atención. Elementos de Protección Civil de Monterrey, Cruz Roja, el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) y personal de Movilidad municipal acudieron al sitio para asegurar el área y evaluar los daños, así como las medidas necesarias para evitar riesgos adicionales. Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas.

¿POR QUÉ COLAPSÓ EL PUENTE PEATONAL? Al respecto, el municipio de Monterrey emitió un comunicado a medios de comunicación en el que explicó que “el traslado de maquinaria pesada, utilizada en la construcción del sistema de transporte Metro, provocó el colapso de un puente peatonal sobre los carriles exprés de la avenida Constitución, entre Félix U. Gómez y Rafael Ramírez”. Señaló que Protección Civil de Monterrey informó que el reporte sobre el accidente “se recibió a las 13:19 horas y al arribar las unidades confirmaron la caída de una estructura de concreto sobre la vialidad”. “El accidente ocurrió cuando la unidad de carga pesada, identificada con un rótulo de la empresa Mota-Engil, se dirigía hacia el puente de Venustiano Carranza durante el traslado de maquinaria”, puntualizó el Gobierno de la capital de Monterrey.

Esto afectó un vehículo, “cuyo cofre presentó daños materiales. Afortunadamente, las autoridades descartaron personas lesionadas”. Agregó que, debido a las afectaciones, los carriles exprés de Constitución permanecen bloqueados y se recomienda a los automovilistas evitar la zona y utilizar rutas alternas. En el sitio trabajan elementos de Protección Civil de Monterrey, Movilidad Monterrey, Cruz Roja, CRUM y Protección Civil del Estado de Nuevo León, quienes participan en la atención de la emergencia y las acciones correspondientes para garantizar la seguridad.

SAMUEL GARCÍA AFIRMA QUE FUE ‘ERROR OPERATIVO’ Tras el colapso del puente peatonal, el gobernador de Samuel García informó que el accidente se debió a un “error operativo” por parte de la empresa Mota-Engil, empresa que lleva a cabo la construcción de la Línea 4 del Metro, así como también se hará cargo de la reparación de los daños a las personas afectadas y que el Gobierno se encargará de supervisar que se cumpla. “Hoy una maquinaria operada por el consorcio Mota-Engil cometió un error operativo que provocó el colapso del puente peatonal municipal y dañó un vehículo que transitaba por la vialidad (...) Mota-Engil ha asumido la responsabilidad total de este hecho y se hará cargo íntegramente de la reparación y de todas las maniobras correspondientes del puente municipal y a las personas afectadas. Como Gobierno del Estado estaremos vigilando que la empresa cumpla con esta obligación con las máximas medidas de seguridad”, escribió en redes sociales el Gobernador de Nuevo León.

Aunque, aclaró que para tranquilidad de “TODO NUEVO LEÓN” este accidente “no afecta en lo absoluto la construcción ni los tiempos de entrega de las nuevas líneas del Metro. Las obras de movilidad que nuestro estado necesita siguen su curso sin retrasos”.

EMPRESA EXPLICA DESPLOME POR VEHÍCULO DE CARGA La empresa Mota-Engil informó que el desplome del puente peatonal sobre los carriles exprés de la avenida Constitución ocurrió luego de que un vehículo de carga que transportaba una excavadora sobre orugas golpeara la parte central de la estructura al no librar la altura requerida. El incidente -detalló- provocó la caída de la pasarela sobre la vialidad y daños materiales a un vehículo particular, sin que se reportaran personas lesionadas. En un comunicado, la compañía señaló que realiza los trabajos para retirar los elementos colapsados y limpiar el área, a fin de liberar la vialidad lo antes posible. Además, indicó que se evaluarán las condiciones de seguridad de la estructura restante antes de determinar las acciones para restituir el servicio peatonal. Mota-Engil aseguró que dará seguimiento a los trabajos y a la reapertura de los carriles afectados, la cual dependerá de que concluyan las maniobras y se verifique la seguridad de la zona. También afirmó que cuenta con los seguros correspondientes para responder por los daños y cubrir las reparaciones necesarias a los afectados.

EMPRESA CON POLÉMICAS No es la primera vez que la empresa portuguesa Mota-Engil, que construye la Línea 4 del Metro, se ve envuelta en polémica durante esta obra emblemática del gobierno de Samuel García. En 2025 se reportó afectaciones en una sección del drenaje pluvial de Monterrey. En ese mismo año, el medio de comunicación El Norte reportó un largo historial de polémicas que incluyen favoritismos, incumplimientos de obra, daños ambientales, sobornos y evasión fiscal. Fue una de las empresas favoritas durante el sexenio del priista Enrique Peña Nieto (2012-2018) e incrementó su participación durante el gobierno del morenista Andrés Manuel López Obrador (AMLO). En México inició operaciones en 2008 con Grupo Prodi, de José Miguel Bejos -amigo de EPN-. Durante la Presidencia de Peña Nieto, despuntó proyectos como Línea 3 del tren ligero de Guadalajara, las autopistas Tuxpan-Tampico y Cardel-Poza Rica, y un contrato con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). Con AMLO, se le adjudicaron contratos con los tramos 1 y 5 del Tren Maya, una planta de Fertilizantes en Veracruz, la Línea FA del Tren Transístmico, el Trolebús Chalco-Santa Marta en el Edomex, y tramos de la autopista Barranca Larga-Ventanilla en Oaxaca. En septiembre del 2022, la Administración de Samuel García adjudicó la construcción de las Líneas 4, 5 y 6 del Metro al consorcio encabezado por Mota-Engil.