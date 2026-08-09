Marchan comunidades mayas contra proyectos inmobiliarios en Yucatán

MÉRIDA, YUC.- En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, comunidades mayas y colectivos marcharon en Mérida para denunciar violaciones a sus derechos y manifestar su rechazo al avance desmedido de proyectos inmobiliarios en Yucatán. Participaron en la movilización representantes de las comunidades de Kinchil, Santa María Chí, Sisal, Dzitnup, Molas y Caucel Pueblo, la cual partió desde el Remate de Paseo de Montejo hasta la Plaza Grande de la capital yucateca.

Wilberth Nahuat Puc, activista y defensor de Santa María Chi, comisaría de Mérida, indicó que muchos pueblos originarios de Yucatán enfrentan procesos legales, conflictos por la tenencia de la tierra y violaciones a sus derechos. COMUNIDADES MAYAS EN CONFLICTO Puntualizó que las demandas ocurren en el momento en el que distintas comunidades mayas enfrentan conflictos legales, relacionados con desarrollos inmobiliarios, granjas porcícolas, contaminación del agua, cambios de uso de suelo y defensa del territorio. ”Exigimos respeto de sus derechos colectivos, la defensa de nuestro territorio y la no criminalización de la lucha de los pueblos mayas: ¡Agua sí, saqueo no!, ¡selva sí, despojo no!”, manifestó.

Aseguró que la protesta busca visibilizar la autonomía comunitaria “y la lucha de las comunidades ante amenazas y la criminalización”. A la manifestación, también se sumaron vecinos de Gran Calzada, afectados por el proyecto de gasoducto de la empresa Engie; habitantes de Chuburná Puerto que exigen la clausura definitiva de un proyecto inmobiliario en las dunas, incluso vecinos de Dzoyilá, comisaría de Kanasín, denunciaron la devastación de un sitio arqueológico para construir un supermercado.