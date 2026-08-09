Propone Sheinbaum renombrar al ‘Paso de Cortés’ en Puebla

PUEBLA, PUE.- Tras llegar a pie debido al tumulto que impedía el paso vehicular, la presidenta Claudia Sheinbaum propuso en su cierre de gira eliminar el nombre de “Paso de Cortés” a las faldas de los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl, y en su lugar renombrarlo en honor de los pueblos indígenas. “Resulta que estamos en el llamado Paso de Cortés, fue por aquí donde Hernán Cortés, después de la masacre de Cholula, pasó hacia Tenochtitlán, y este día les propongo que dejemos de llamar Paso de Cortés a este territorio, porque por aquí pasaron los pueblos mucho antes”, sostuvo en un discurso al pie del Popocatépetl.

La mandataria federal cerró su gira en el municipio de San Nicolás de los Ranchos para dar el arranque a la Jornada Nacional de Reforestación. “Así que el día de hoy, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, llamemos a este paso el Paso de los Pueblos Indígenas”, agregó. JORNADA NACIONAL DE REFORESTACIÓN La presidenta, que ha insistido en la idea de su antecesor Andrés Manuel López Obrador de que España debe pedir perdón por la Conquista y que cambió los nombres de la Calzada México-Tacuba y del Metro Zócalo, firmó un decreto para que el segundo domingo de agosto de cada año sea designando por día de inicio de la Jornada Nacional de Reforestación. Asimismo, tomó protesta a los brigadistas que pretenden sembrar 6.6 millones de árboles y plantas en todo el país.

Grupos de militares, bomberos, beneficiarios de programas sociales y pobladores se reunieron desde temprano en el Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl, bajo la cima coronada de nieve y nubes. “No es casualidad que sea hoy la jornada de reforestación y el día de nuestros pueblos indígenas”, dijo la Presidenta, pues aseguró que las zonas más conservadas del territorio mexicano son las zonas que ocupan los pueblos indígenas. Durante el evento, hubo un enlace a las jornadas de reforestación en cada estado y una demostración del vuelo de drones gigantes que dispersarán semillas en zonas de difícil acceso y Sheinbaum plantó un árbol. FALLA LOGÍSTICA DE SEGURIDAD DE LA PRESIDENTA A la salida, sin embargo, falló la logística de seguridad de la Presidenta, y durante 15 minutos anduvo entre empujones, polvo y gritos, por donde antes estaban formadas las brigadas, en busca de su camioneta.

Los asistentes se daban codazos y empujones para tratar de saludarla, tomarse una foto o darle algún regalo, la empujaban a ella también apenas cubierta por dos colaboradores que no atinaban a conducirla hacia la puerta. Incluso, Sheinbaum discutió con policías turísticos que intentaban contener a empujones a la población. Finalmente, lograron hacerle una valla hasta su camioneta.