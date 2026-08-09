Reclaman indígenas de Michoacán olvido e inseguridad; denuncian desapariciones

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México
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    Reclaman indígenas de Michoacán olvido e inseguridad; denuncian desapariciones
    “Para el Estado mexicano es más importante la venta de aguacate que la vida de los habitantes de los pueblos indígenas”, denunciaron. Cuartoscuro

Líderes de 120 comunidades indígenas aseguraron que han sufrido en los últimos cuatro años más de 20 ataques armados

CDMX.- El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) reclamó al Gobierno federal que, mientras la inseguridad que afectó la exportación de aguacates fue atendida de inmediato, sus reclamos por ataques armados en comunidades llevan siendo ignorados desde hace un año.

En un comunicado, los líderes de 120 comunidades indígenas de esta entidad aseguraron que han sufrido en los últimos cuatro años más de 20 ataques armados, y en ellos, han sido asesinados 20 elementos de las “Rondas Comunales”, como les llaman a sus policías comunitarias.

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“Para el Estado mexicano es más importante la venta de aguacate que la vida de los habitantes de los pueblos indígenas, baste recordar como en días pasados, ante la suspensión temporal de las exportaciones de aguacate por alerta de seguridad, el Gobierno Federal envió a Michoacán a cientos de elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, atendiendo de manera inmediata el problema”, reprocharon.

“Sin embargo, desde hace casi un año, 120 comunidades solicitaron una reunión con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México (Omar García Harfuch), para exponer la grave crisis de inseguridad que prevalece en la entidad, sin embargo, simplemente han sido ignorados. Hoy por hoy, uno de los principales problemas que padecen nuestros pueblos es la dualidad de inseguridad e injusticia”.

DESAPARICIONES Y EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES

Se añadió en el reclamo que, además de los asesinatos, también tienen un registro histórico de más de 70 casos de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en regiones Purépecha, Nahua, Otomí y Mazahua.

Michoacán es un laboratorio de 5 ‘planes de justicia’ y contrario al discurso oficial, la impunidad es la constante generalizada, nuestros pueblos sobreviven entre la simulación, la inseguridad y la injusticia”, concluyeron.

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Apenas el 6 de mayo pasado, dos comuneros de San Francisco Acahuén, en Chilchota, identificados como Amador Flores Olivos y Pablo Cortés fueron asesinados tras varias amenazas y hostigamientos en contra de indígenas.

Posteriormente, el 18 de mayo otros dos integrantes de la policía comunal murieron y uno más quedó gravemente herido tras un ataque a balazos en la comunidad de Santa María Sevina, en Nahuatzen.

SE DESTRABA PROBLEMA DEL AGUACATE

Michoacán registró varios días de tensión en una de sus principales actividades económicas, la exportación de aguacates, debido a que el Gobierno de Estados Unidos decidió suspender temporalmente las supervisiones en terreno por un motivo de seguridad, el cual no fue especificado.

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El Gobierno estatal, a cargo del morenista Alfredo Ramírez Bedolla, aseguró que la decisión derivó de constantes operativos en contra de extorsionadores, pero que ya trabajaban para restablecer el comercio binacional.

Este fin de semana, la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM) reveló que ya comenzó a destrabarse la problemática con la salida gradual de unas 9 mil toneladas de la fruta al país vecino.

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