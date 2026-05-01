Marchan en Morelos y denuncian crisis de seguridad para maestros

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    Marchan en Morelos y denuncian crisis de seguridad para maestros
    El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) denunció por separado una crisis de seguridad sin precedentes para el magisterio. FOTO: Cuartoscuro Margarito Pérez Retana

Extorsión, amenazas y asaltos han forzado a 20 docentes a solicitar cambios de adscripción de emergencia en lo que va de 2026

CUERNAVACA, Mor.- El Día Internacional del Trabajo en Cuernavaca se transformó en un tribunal contra la clase política, luego de la advertencia lanzada por sindicatos y organizaciones sociales de bloquear las aspiraciones de funcionarios que alistan renuncias o licencias para buscar nuevos cargos sin haber resuelto las demandas de los trabajadores. “Quienes no cumplieron, no van a llegar”, sentenciaron en el mitin de la Plaza de Armas que reunió a un contingente superior a los cinco mil trabajadores.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) denunció por separado una crisis de seguridad sin precedentes para el magisterio, y su dirigente, Joel Sánchez Vélez, reveló que la extorsión, las amenazas y los asaltos han forzado a 20 docentes a solicitar cambios de adscripción de emergencia en lo que va de 2026.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/aguarda-la-cnte-arribo-de-sheinbaum-al-aeropuerto-de-palenque-solicitaran-mesa-de-dialogo-GH20412037

Los maestros marcharon por la avenida Morelos con exigencia de garantías para sobrevivir a sus trayectos diarios.

DENUNCIAN “PENSIONES DORADAS”

En esta marcha por los Mártires de Chicago, surgió la protesta contra la iniciativa gubernamental del Instituto de Pensiones porque en opinión de los líderes gremiales existe una brecha de desigualdad: mientras la cúpula política se blinda con “pensiones doradas”, la base trabajadora enfrenta precariedad y recortes.

En este aspecto exigieron que cualquier reforma garantice pensiones dignas y elimine los privilegios de los altos mandos antes de tocar las prestaciones de los empleados.

https://vanguardia.com.mx/noticias/que-se-vaya-senadora-de-morena-pide-dimision-de-rocha-por-senalamientos-de-narcotrafico-FH20412214

A la movilización se sumó el Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética, con un contingente que partió desde la avenida Plan de Ayala, para expresar como demandas la basificación inmediata, seguridad social integral y el cese de la violencia criminal contra los trabajadores.

La jornada cerró con una consigna de resistencia institucional: la lucha seguirá vigente sin importar el color de la próxima administración.

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