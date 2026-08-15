Marina asegura 1.9 toneladas de cocaína frente a Guerrero; detiene a dos hombres

CDMX.- La Secretaría de Marina (Semar) aseguró 1.9 toneladas de cocaína transportadas en una embarcación frente a las costas de Guerrero y detuvo a sus dos tripulantes. El cargamento fue interceptado a unas 170 millas náuticas, cerca de 315 kilómetros, al suroeste de Zihuatanejo, durante una operación de la Armada de México encabezada por personal de la Octava Región Naval en funciones de Guardia Costera.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, la operación se derivó de un vuelo de patrullaje y vigilancia marítima durante el cual personal naval detectó una embarcación menor sospechosa. Los efectivos dieron seguimiento a la nave hasta lograr su intercepción.

CARGAMENTO EQUIVALENTE A 3 MILLONES DE DOSIS A bordo fueron localizados 53 bultos con una sustancia con características similares a la cocaína, con un peso preliminar de aproximadamente mil 900 kilogramos. También fueron asegurados la embarcación y dos motores fuera de borda, mientras que sus dos ocupantes fueron detenidos.

La Administración federal calculó que el cargamento representa una afectación económica para la delincuencia organizada de aproximadamente 405 millones 484 mil 480 pesos. Asimismo, estimó que con el decomiso se evitó la distribución de más de 3 millones de dosis.

Los dos detenidos y lo asegurado fueron trasladados a instalaciones de la Octava Región Naval, en Acapulco, Guerrero, para posteriormente quedar a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

El Ministerio Público federal integrará la carpeta de investigación y determinará el peso ministerial de la droga. CERCA DE 90 TONELADAS El decomiso frente a Guerrero se suma a una serie de golpes al tráfico marítimo de cocaína registrados durante la actual Administración, particularmente en aguas del Pacífico. Fuentes de la Marina declararon que con este aseguramiento los resultados de sus operaciones marítimas ascienden ya a cerca de 90 toneladas de cocaína en lo que va del sexenio.

Desde octubre de 2024, la Armada ha interceptado cargamentos de varias toneladas transportados principalmente en embarcaciones menores que navegan a cientos de kilómetros de las costas mexicanas. CONTINÚAN OPERACIONES DE VIGILANCIA En esos operativos, la Marina ha utilizado buques, patrullas interceptoras y aeronaves para detectar y seguir embarcaciones utilizadas en el traslado de droga por el Pacífico. Las intercepciones se han concentrado en las rutas marítimas que conectan Sudamérica con las costas mexicanas y que son utilizadas por organizaciones criminales para trasladar cargamentos de cocaína hacia México y posteriormente hacia Estados Unidos.

La Semar informó que mantiene operaciones permanentes de vigilancia marítima, aérea y terrestre para detectar embarcaciones utilizadas por organizaciones dedicadas al tráfico internacional de drogas.