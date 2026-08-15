Marina asegura 1.9 toneladas de cocaína frente a Guerrero; detiene a dos hombres

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Marina asegura 1.9 toneladas de cocaína frente a Guerrero; detiene a dos hombres
    El decomiso ocurrió durante una operación de la Armada de México encabezada por personal de la Octava Región Naval en funciones de Guardia Costera Cortesía

El cargamento fue interceptado a unas 170 millas náuticas, cerca de 315 kilómetros, al suroeste de Zihuatanejo

CDMX.- La Secretaría de Marina (Semar) aseguró 1.9 toneladas de cocaína transportadas en una embarcación frente a las costas de Guerrero y detuvo a sus dos tripulantes.

El cargamento fue interceptado a unas 170 millas náuticas, cerca de 315 kilómetros, al suroeste de Zihuatanejo, durante una operación de la Armada de México encabezada por personal de la Octava Región Naval en funciones de Guardia Costera.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/caen-dos-presuntos-integrantes-del-cartel-de-sinaloa-con-arsenal-en-mazatlan-NN22857587

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, la operación se derivó de un vuelo de patrullaje y vigilancia marítima durante el cual personal naval detectó una embarcación menor sospechosa. Los efectivos dieron seguimiento a la nave hasta lograr su intercepción.

CARGAMENTO EQUIVALENTE A 3 MILLONES DE DOSIS

A bordo fueron localizados 53 bultos con una sustancia con características similares a la cocaína, con un peso preliminar de aproximadamente mil 900 kilogramos.

También fueron asegurados la embarcación y dos motores fuera de borda, mientras que sus dos ocupantes fueron detenidos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/hallan-dos-cuerpos-colgados-en-puente-vial-de-nayarit-autoridades-refuerzan-operativos-de-vigilancia-BN22856502

La Administración federal calculó que el cargamento representa una afectación económica para la delincuencia organizada de aproximadamente 405 millones 484 mil 480 pesos.

Asimismo, estimó que con el decomiso se evitó la distribución de más de 3 millones de dosis.

Los dos detenidos y lo asegurado fueron trasladados a instalaciones de la Octava Región Naval, en Acapulco, Guerrero, para posteriormente quedar a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

El Ministerio Público federal integrará la carpeta de investigación y determinará el peso ministerial de la droga.

CERCA DE 90 TONELADAS

El decomiso frente a Guerrero se suma a una serie de golpes al tráfico marítimo de cocaína registrados durante la actual Administración, particularmente en aguas del Pacífico.

Fuentes de la Marina declararon que con este aseguramiento los resultados de sus operaciones marítimas ascienden ya a cerca de 90 toneladas de cocaína en lo que va del sexenio.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/importante-que-estados-unidos-transparente-el-motivo-de-retiro-de-visa-a-andy-lopez-beltran-kenia-lopez-BN22856061

Desde octubre de 2024, la Armada ha interceptado cargamentos de varias toneladas transportados principalmente en embarcaciones menores que navegan a cientos de kilómetros de las costas mexicanas.

CONTINÚAN OPERACIONES DE VIGILANCIA

En esos operativos, la Marina ha utilizado buques, patrullas interceptoras y aeronaves para detectar y seguir embarcaciones utilizadas en el traslado de droga por el Pacífico.

Las intercepciones se han concentrado en las rutas marítimas que conectan Sudamérica con las costas mexicanas y que son utilizadas por organizaciones criminales para trasladar cargamentos de cocaína hacia México y posteriormente hacia Estados Unidos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/nl-dejan-en-el-penal-a-hombre-que-dejo-abandonados-dos-cuerpos-en-la-cajuela-de-un-auto-EN22855247

La Semar informó que mantiene operaciones permanentes de vigilancia marítima, aérea y terrestre para detectar embarcaciones utilizadas por organizaciones dedicadas al tráfico internacional de drogas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Decomisos
Detenciones
operativos

Localizaciones


Acapulco
Estados Unidos
Guerrero

Organizaciones


FGR
Semar
Guardia Costera

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Técnicos e ingenieros de la NASA trabajan en la preparación del Telescopio Espacial Nancy Grace Roman en el Centro Espacial Kennedy de Florida.

¿Cómo el nuevo ‘ojo’ de la NASA podría revolucionará la actual visión del cosmos?
true

El verdadero chile en nogada
Fundación Louigy A.C. actualmente atiende a 37 perros, muchos de ellos adultos mayores, discapacitados o con enfermedades que requieren atención permanente. Rexy, quien tiene fracturas de columna y cadera, es uno de ellos. FOTOS: HOMERO SÁNCHEZ Y CORTESÍA

Vanguardia con Causa une a Saltillo para apoyar a rescatistas de perros y gatos
El calor puede favorecer la aparición de síntomas y crisis en el asma; agudizaciones, hospitalizaciones e incluso más muertes por EPOC.

Alertan neumólogos sobre los peligros del calor para los pulmones
Fotografía creada a través de la inteligencia artificial para ilustrar el trust eléctrico.

El regreso del ‘trust eléctrico’
true

Coahuila: Huachicol, ¿por qué sigue gozando de cabal salud?
true

La oposición en NL NO sabe negociar con Samuel
Los accidentes recurrentes en Los Chorros han generado llamados para mejorar las condiciones de la carretera 57.

Pide Coparmex a la Federación atender puntos críticos en Los Chorros y la autopista Saltillo-Monterrey