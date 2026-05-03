Marina intercepta más de 2 toneladas de cocaína frente a la costas de Oaxaca

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    Marina intercepta más de 2 toneladas de cocaína frente a la costas de Oaxaca
    El Gabinete de Seguridad informó que autoridades mexicanas interceptaron este domingo más de dos toneladas de cocaína en un operativo marítimo. X

Detectaron 68 bultos embalados en bolsas de color negro, que contenían dos mil 155 paquetes de polvo blanco

El Gabinete de Seguridad informó que autoridades mexicanas interceptaron este domingo más de dos toneladas de cocaína en un operativo marítimo realizado a 190 kilómetros de la Décima Región Naval con sede en Salina Cruz, Oaxaca, en el Pacífico sur de México.

Durante un operativo encabezado por la Secretaría de Marina, detectaron 68 bultos embalados en bolsas de color negro, que contenían dos mil 155 paquetes de polvo blanco con características similares a la cocaína “con un peso ministerial de 2.145 toneladas”.

Lo asegurado fue puesto a disposición de la autoridad competente, que integró la carpeta de investigación correspondiente y determinará su situación legal.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/aseguran-cerca-de-una-tonelada-de-cocaina-frente-a-costas-de-chiapas-detienen-a-seis-personas-extranjeras-NI20288500

“Elementos de Semar, a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, aseguraron más de dos toneladas de cocaína en aguas del Golfo de Tehuantepec”, informó el Gabinete de Seguridad

Sin embargo, no hubo detenidos por estos hechos.

“Este aseguramiento representa una afectación económica estimada en alrededor de 4.3 millones de pesos y evita que millones de dosis de esta droga lleguen a las calles”, añadió la institución federal. La droga fue puesta a disposición del Ministerio Público para su integración en la carpeta de investigación correspondiente, así como determinar el curso legal del caso.

En este operativo, de acuerdo a las autoridades, colaboraron agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Armada de México.

Según cifras del Gabinete de Seguridad, desde la llegada de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al poder en octubre de 2024, la Marina ha incautado 65 toneladas de cocaína en alta mar como “parte de las acciones para debilitar las operaciones del crimen organizado”, en medio de la presión de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/fgr-desmantela-una-de-las-mayores-redes-de-huachicol-en-mexico-tras-decomiso-millonario-en-tamaulipas-EK20193304

LA RUTA DEL PACÍFICO

Los narcotraficantes utilizan distintas vías, entre ellas el mar, para el tráfico de drogas en México y su potencial traslado hacia Estados Unidos.

El Golfo de Tehuantepec, en las costas de Oaxaca, es una de las rutas marítimas utilizadas por grupo criminales para el traslado de drogas por el océano Pacífico, ya que se mantiene como una zona prioritaria para operativos de vigilancia naval.

Suman más de 65 toneladas de cocaína aseguradas por la Secretaría de Marina en operaciones marítimas durante la actual administración federal de Claudia Sheinbaum.

https://vanguardia.com.mx/noticias/operativo-deja-decomiso-de-madera-y-maquinaria-cateo-fue-por-presunto-ecocidio-HE20427145

SEIS DETENIDOS DURANTE OPERATIVO EN CHIAPAS

La mañana del lunes 27 de abril, el Gabinete de Seguridad informó que como resultado de labores de vigilancia marítima encabezadas por la Semar, fueron asegurados aproximadamente 904 kilogramos de presunta cocaína y detenidas seis personas de nacionalidad extranjera a bordo de una embarcación menor en aguas frente a las costas de Chiapas.

A través de sus redes sociales, el Gabinete señaló que “con esta acción se evita que miles de dosis de droga lleguen a las calles y refuerza las operaciones permanentes del Gabinete de Seguridad para impedir el trasiego de droga por rutas marítimas y proteger la seguridad de nuestro país”.

De acuerdo con un comunicado conjunto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Semar, la operación se realizó aproximadamente a 65 millas náuticas (alrededor de 120 kilómetros) al noroeste de Puerto Chiapas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/alertan-amenaza-de-bomba-en-aeronave-de-viva-aerobus-en-el-aicm-EE20426763

“Esta acción se llevó a cabo tras realizar el seguimiento mediante el sistema de vigilancia marítima, donde se detectó una embarcación con tres motores fuera de borda que realizaba movimientos no propios de la navegación civil, por lo cual, de inmediato se ordenó el despliegue de unidades de superficie y aeronavales para verificar su situación e interceptación en altamar”, se indicó en el comunicado.

Durante la inspección de la embarcación, las autoridades localizaron 18 bultos que contenían la sustancia ilícita, con un peso estimado de 904 kilogramos de cocaína.

“Durante la inspección al interior de la embarcación se localizaron 18 bultos con un peso estimado de 904 kilos de cocaína, además se detuvo a los seis tripulantes de nacionalidad extranjera”, precisaron las autoridades.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, este decomiso representa una afectación económica estimada en más de 349 millones de pesos para las organizaciones delictivas involucradas.

(Con información de EFE)

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Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

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Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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