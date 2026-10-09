Maru Campos realiza cambios en el gabinete de seguridad de Chihuahua

CIUDAD JUÁREZ, CHIH.- La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, realizó este día una serie de cambios en el gabinete de seguridad. En primera instancia, Gilberto Loya Chávez quien hasta hace unas horas era el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) fue nombrado nuevo encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado, cargo en el que estaba Francisco Sáez Soto desde la renuncia del exfiscal César Jáuregui por el caso de la CIA.

En la SSPE, se nombró a Luis Ángel Aguirre, quien ya estaba en la corporación y era el subsecretario de Estado Mayor.

DESIGNA A ENCARGADO DE DESPACHO EN LA FISCALÍA En su mensaje, Campos Galván afirmó que los cambios los hacía para seguir poniendo orden en casa y dar a la procuración de justicia. “Agradezco a Francisco Sáenz Soto el trabajo responsable al frente del despacho de la Fiscalía durante estos meses. Su experiencia sigue siendo necesaria, por lo que le he pedido que continúe como parte de la institución, donde su trabajo es clave. El día de hoy designo a Gilberto Loya Chávez como encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado. Lo hago con una clara convicción.

Lo que Gilberto construyó en la Secretaría de Seguridad Pública, un modelo de eficiencia, inteligencia y resultados, con la Plataforma Centinela como su mejor ejemplo, es justo lo que la procuración de justicia necesita hoy: resultados, resultados y resultados. Resultados que puedan verse y que puedan medirse”, dijo la gobernadora de Chihuahua.

CIUDADANOS ESPERAN JUSTICIA: CAMPOS Explicó que la designación definitiva del fiscal general seguirá el proceso que marcan la Constitución y el Congreso del Estado. “Estoy segura de que, con estos nombramientos, seguiremos fortaleciendo la seguridad y la justicia en nuestro Estado, dando al interior de la Fiscalía orden, disciplina, coordinación y resultados. Y repito: Dando al interior de la Fiscalía orden, disciplina, coordinación y resultados. Vamos a trabajar cerca de las víctimas, con profesionalismo y con exigencia. Los chihuahuenses no esperan pretextos, están cansados de ellos. Esperan justicia y eso es lo que debemos entregar”, añadió.

La gobernadora cerró su mensaje afirmando que en Chihuahua se gobierna con certidumbre y rumbo.