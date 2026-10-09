Trump presiona a México para que cierre acuerdos energéticos con empresas de EU, revela ‘Financial Times’

CDMX.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha presionado a México para que firme acuerdos energéticos con empresas estadounidenses, mientras las negociaciones comerciales continúan entre ambos países, reporta el medio Financial Times. Según tres personas familiarizadas con una conversación, el presidente estadounidense insistió el mes pasado, durante una llamada con su homóloga Claudia Sheinbaum, en que debería haber más acuerdos y colaboraciones entre empresas energéticas mexicanas y estadounidenses.

Una fuente afirmó que Trump preguntó inicialmente sobre un acuerdo para vender activos mexicanos a Estados Unidos. Según dos de las fuentes, los líderes también discutieron un acuerdo similar al firmado el año pasado con Corea del Sur, en el que Seúl acordó comprar 100 mil millones de dólares en productos energéticos estadounidenses e invertir miles de millones más en Estados Unidos. EVALUARON LA POSIBILIDAD DE QUE MÉXICO COMPRE MÁS GAS NATURAL A EU Un funcionario estadounidense indicó al Financial Times que los líderes analizaron la posibilidad de que México incremente sus compras de gas natural estadounidense, del cual ya depende para aproximadamente tres cuartas partes de su demanda. Agregó que las conversaciones se centraron en reducir el superávit comercial de México con EU.

La llamada, que tuvo lugar a mediados de septiembre, se produjo dos semanas después de que Estados Unidos tomara el control de una parte de las reservas petroleras de Venezuela y tras años de fuertes restricciones impuestas por el gobierno mexicano a la inversión privada en este sector tan sensible, recordó el medio. México y Estados Unidos tenían previsto celebrar una ronda formal de negociaciones comerciales en Washington en septiembre, la cual fue pospuesta y posteriormente cancelada. Según dos fuentes, la nueva solicitud en materia energética contribuyó al retraso, y la ronda aún no se ha reprogramado. G20 POSPUSO RONDA DE NEGOCIACIONES El medio añadió que, según un funcionario estadounidense, la última ronda de negociaciones se había retrasado porque el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y su homólogo, Marcelo Ebrard, se encontraban en Milwaukee, Wisconsin, para la reunión de ministros de comercio del G20 la semana pasada.

Según el Financial Times, el funcionario estadounidense afirmó que las conversaciones fueron “muy positivas” y que ambos equipos negociadores se mantuvieron “en contacto constante”. El gobierno mexicano declinó hacer comentarios, de acuerdo con el medio.