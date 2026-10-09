Tras riñas, y 12 muertes en Mazatlán, anuncian la construcción de un nuevo penal en Sinaloa con inversión federal

CDMX.-Tras dos días consecutivos de riñas en el penal de Mazatlán, que dejaron al menos 12 muertos, entre ellos un menor de edad que estaba de visita, el Gobierno de Sinaloa anunció la construcción de un nuevo centro penitenciario en Sinaloa con inversión federal. A través de un comunicado, informó que el proyecto cuenta con el respaldo de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum y de las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad.

“Esta decisión representa un avance, al tiempo que refrenda el compromiso de ambos gobiernos de seguir trabajando de manera coordinada en aras del bienestar, la justicia y la paz en Sinaloa”, señaló la gobernadora Graciela Domínguez Nava, quien destacó que la nueva instalación permitirá fortalecer la infraestructura penitenciaria de la entidad.

SE MANTIENE LA COORDINACIÓN CON AUTORIDADES FEDERALES Asimismo, sostuvo que “estas acciones fortalecen las instituciones de seguridad y justicia en el estado”. El gobierno sinaloense aseguró que mantendrá la coordinación con las autoridades federales para impulsar las acciones contempladas en la Estrategia de Seguridad y contribuir a la pacificación de la entidad.

Ayer, una riña en el penal de Mazatlán dejó 10 muertos, nueve de ellos reos y un niño que estaba de visita, además de 16 heridos. En un nuevo hecho de violencia en esa cárcel, otro enfrentamientos dejó dos reclusos fallecidos por arma punzocortante.