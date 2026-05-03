Matan a tres y hieren a mujer en jornada de violencia en Culiacán

CULIACÁN, SIN.- Una balacera registrada en la Plaza Comercial de Cuatro Ríos, próxima a la Fiscalía General del Estado en la capital sinaloense, dejó tres víctimas mortales tras una serie de enfrentamientos entre diversos grupos armados. Los tres fallecidos fueron identificados como del sexo masculino, mientras que una mujer resultó herida. Por tales hechos hasta el lugar arribaron autoridades de los tres niveles de gobierno.

Una persona fue encontrada sin vida dentro de un automóvil en calles de Culiacán, mientras que en otro vehículo estacionado fue hallada una mujer con herida de bala. Dentro de la plaza comercial de “Cuatro Ríos” fueron localizados dos cuerpos más de dos personas del sexo masculino. Hasta ahora se desconoce si la mujer herida viajaba con alguna de las personas fallecidas o fue una víctima colateral de los enfrentamientos.

CUATRO MUERTOS Y TRES HERIDOS La capital sinaloense volvió a vivir ayer una jornada de violencia con diversos hechos registrados en algunos sectores de Culiacán; fuentes de seguridad reportaron el asesinato de cuatro hombres mientras que tres personas más resultaron heridas y fueron trasladadas a diversos hospitales con lesiones de bala. Trascendió que entre las víctimas mortales se encuentra un docente y mediador de las Salas de Lectura identificado como Andrey “N”, quien fue atacado a balazos en momentos en que conducía su automóvil sobre el boulevard Obrero Mundial, al norte de la ciudad.

Ángel Leonel “N”, de 17 años de edad, reportado un día antes privado de su libertad, fue hallado sin vida en la comunidad conocida como Campo el Diez, a la salida sur de Culiacán. En otro hecho violento, en la colonia Toledo Corro fue atacado a balazos Cristian Guadalupe “N”, de 24 años de edad, quien falleció horas en un hospital de la ciudad. Un adolescente de 17 años, e identificado como Emiliano “N”, fue privado de la vida de varios disparos en el estacionamiento de una tienda de autoservicio en la colonia Cuatro de Marzo. TRES HERIDOS EN DIVERSOS ATAQUES Se reportó además el ataque a balazos por parte de un grupo armado contra Jesús Iván “N”, de 17 años de edad, cuando transitaba en un vehículo por la colonia Rafael Buelna.

Otro joven identificado como Juan “N”, fue atacado a balazos en un negocio de pescados y mariscos, en la colonia Plutarco Elías Calles, mientras que en el sector de Alturas del Sur, un hombre fue reportado con heridas de armas de fuego en el tórax, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

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