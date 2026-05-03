Licencia de Rocha Moya no resuelve crisis del narco en el Gobierno, revira el PAN

CIUDAD DE MÉXICO.- El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, advirtió que el hecho de que Rubén Rocha Moya haya solicitado licencia como gobernador de Sinaloa no resuelve el problema de una posible intervención del crimen organizado en las elecciones de la entidad. En un comunicado, el presidente panista afirmó que las acusaciones formales presentadas en Estados Unidos contra el gobernador con licencia y nueve funcionarios más por delitos de narcotráfico “confirman una situación que durante años fue advertida y que hoy adquiere una dimensión institucional”.

”Es lamentable que investigaciones de esta magnitud provengan de otro país antes que de nuestras propias autoridades. Esto cambia completamente la dimensión del problema: ya no hablamos solo de corrupción, sino de la posible distorsión de un nuevo proceso democrático mediante la participación de grupos criminales”, alertó.

INTROMISIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO EN LAS ELECCIONES Según Romero Herrera, uno de los elementos más delicados de los señalamientos es la posible intromisión del crimen organizado en el proceso electoral de 2021. Según la acusación de EU, el gobernador pactó con el Cártel de Sinaloa para perpetuarse en el poder. Por este motivo, el presidente del PAN sostuvo que el Senado de la República debe evaluar de manera urgente la desaparición de poderes en Sinaloa, como un mecanismo constitucional para restablecer el orden en la entidad ante “situaciones extraordinarias”.

Según dijo, no se trata de una medida extrema, sino de una respuesta necesaria frente a una crisis que ha rebasado a las autoridades locales.

”Sinaloa y su gente merecen un gobierno que sí vea por ellos y no por los criminales [...] Acción Nacional no dejará de insistir en que merecemos algo mejor que la supuesta transformación que ofreció un movimiento que ha destruido todo a su paso”, aseveró. Finalmente, Jorge Romero advirtió que México no puede permitir que quienes tienen la responsabilidad de combatir al narcotráfico estén bajo sospecha de vínculos con él.

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