Médicos residentes llaman a paro en el Hospital General de México; demandan mejores condiciones laborales tras brote de salmonela

CDMX.- Médicos residentes del Hospital General de México “Doctor Eduardo Liceaga” llamaron este lunes a un paro de labores en demanda de mejores condiciones laborales, luego que un brote de salmonela asociado al comedor de la institución afectó a 135 trabajadores. De este grupo de médico, solo 23 médicos continúan hospitalizados.

Los médicos, vestidos de negro, se congregaron desde las 7:00 horas en el asta bandera del hospital, donde mantienen una asamblea para definir un pliego petitorio que planean entregar a las autoridades. Bajo el lema “Nuestra salud también importa”, la protesta, definida por los profesionales de salud como pacífica, involucra a las áreas médicas de neurología, nefrología, imagenología y oncología. Los inconformes aseguraron que se mantiene la atención en el área de urgencias y pacientes críticos.

BROTE DE SALMONELA AFECTÓ A 135 TRABAJADORES El 31 de agosto pasado se detectó un brote de gastroenteritis infecciosa aguda entre personal médico y se asoció al consumo de alimentos en el comedor subrogado del hospital, por lo que fue cerrado al día siguiente. Análisis confirmaron como causa la bacteria salmonella spp. e incluso en algunos casos registraron coinfección por E. coli enterotoxigénica.

De acuerdo con un reporte de la Secretaría de Salud del 3 de septiembre, 135 médicos residentes y especialistas presentaron síntomas como dolor abdominal, diarrea, vómito y febrícula, y de ellos 41 requirieron hospitalización. Informes más recientes señalan que 23 personas siguen hospitalizadas.

MÉDICOS PROTESTAN SOBRE EL EJE 1 PONIENTE CUAUHTÉMOC Un grupo de médicos residentes del Hospital General de México protesta sobre el Eje 1 Poniente Cuauhtémoc por el brote de salmonela que dejó en cama a unos 140 practicantes desde mediados de la semana pasadas por consumir alimentos descompuestos en el comedor del hospital. “Salmonela no! Comedor seguro sí”. “¡Sin residentes no hay hospital!” “Y quién cuida de los que cuidamos!”, se lee en las pancartas que enarbolan los muchachos.

Los residentes se afanan en la redacción de un pliego petitorio que pretenden entregar a las autoridades del hospital. “El pueblo-consciente-apoya al residente”, corean justo frente al hospital, donde el grueso de los residentes continúa laborando aunque bajo protesta. Los residentes reclaman la “clausura definitiva” del comedor y que las autoridades castiguen a los responsables.