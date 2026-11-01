Violencia en Mazatlán deja dos jóvenes muertos a tiros y un herido

CULIACÁN.- En una serie de hechos registrados en diversos sectores de la ciudad de Mazatlán, dos personas de apariencia joven fueron privadas de la vida con disparos, una tercera víctima de la violencia resultó herida y dos viviendas sufrieron daños en sus fachadas, puertas y ventanas por ataques con armas de fuego. Sobre la avenida Múnich, de la colonia Jaripillo, en el puerto, una persona joven que se encontraba fuera de un negocio de venta y reparación de motocicletas fue atacada a balazos, al parecer por personas que viajaban en una motocicleta. Paramédicos que acudieron a darle asistencia determinaron que este no presentaba signos vitales.

En el fraccionamiento Santa Fe, sobre la calle Santa Ana, un joven, como de 18 años de edad, cuya identidad no se dio a conocer, falleció luego de ser trasladado a un hospital, tras ser víctima de un ataque a balazos. Sobre la calle Guaymas, de la colonia Jaripillo, el conductor de un Jeep, de color gris, fue objeto de un ataque a balazos por desconocidos, por lo que paramédicos que le brindaron los primeros auxilios lo trasladaron a un hospital, para que recibiera atención médica. VICTIMARIOS HUYERON EN CAMIONETA Los cuerpos de seguridad recibieron una primera notificación de que en la colonia Azteca se escucharon detonaciones de armas de fuego; los policías municipales y estatales que acudieron al lugar certificaron que una vivienda, ubicada por la calle Andrés Cázarez, había sido objeto de un ataque a balazos con armas automáticas.

Vecinos del sector, aportaron algunos datos sobre los presuntos responsables, los cuales viajaban en una camioneta Honda, en la que lograron huir del lugar, sin que hayan causado daño a personas con los disparos.