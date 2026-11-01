Violencia en Mazatlán deja dos jóvenes muertos a tiros y un herido

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Violencia en Mazatlán deja dos jóvenes muertos a tiros y un herido
    En la colonia Jaripillo una persona joven que se encontraba fuera de un negocio de venta y reparación de motocicletas fue atacada a balazos. Cuartoscuro

Además dos viviendas sufrieron daños en sus fachadas, puertas y ventanas por ataques con armas de fuego

CULIACÁN.- En una serie de hechos registrados en diversos sectores de la ciudad de Mazatlán, dos personas de apariencia joven fueron privadas de la vida con disparos, una tercera víctima de la violencia resultó herida y dos viviendas sufrieron daños en sus fachadas, puertas y ventanas por ataques con armas de fuego.

Sobre la avenida Múnich, de la colonia Jaripillo, en el puerto, una persona joven que se encontraba fuera de un negocio de venta y reparación de motocicletas fue atacada a balazos, al parecer por personas que viajaban en una motocicleta. Paramédicos que acudieron a darle asistencia determinaron que este no presentaba signos vitales.

Karina Ruiz, Senadora migrante, acumula 16 faltas por problemas legales en Estados Unidos

En el fraccionamiento Santa Fe, sobre la calle Santa Ana, un joven, como de 18 años de edad, cuya identidad no se dio a conocer, falleció luego de ser trasladado a un hospital, tras ser víctima de un ataque a balazos.

Sobre la calle Guaymas, de la colonia Jaripillo, el conductor de un Jeep, de color gris, fue objeto de un ataque a balazos por desconocidos, por lo que paramédicos que le brindaron los primeros auxilios lo trasladaron a un hospital, para que recibiera atención médica.

VICTIMARIOS HUYERON EN CAMIONETA

Los cuerpos de seguridad recibieron una primera notificación de que en la colonia Azteca se escucharon detonaciones de armas de fuego; los policías municipales y estatales que acudieron al lugar certificaron que una vivienda, ubicada por la calle Andrés Cázarez, había sido objeto de un ataque a balazos con armas automáticas.

Marcha Quiroz justo a miles de ciudadanos en Uruapan a un año del asesinato de Carlos Manzo: ‘No hay tinte político, esto es social’

Vecinos del sector, aportaron algunos datos sobre los presuntos responsables, los cuales viajaban en una camioneta Honda, en la que lograron huir del lugar, sin que hayan causado daño a personas con los disparos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Violencia
ataque armado
homicidios

Localizaciones


Mazatlán
Sinaloa

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
true

Trapacerías y escándalos en la política nacional y comarcana
true

Saltillo: Nuestro pasado

true

Morena y el recurso cada vez más cínico de responsabilizar al pasado
El SMN pronostica lluvias fuertes en Baja California y Sonora, rachas de hasta 60 km/h y temperaturas de -5 °C en zonas serranas.

Frente frío 4 amenaza a México: estos estados del norte tendrán lluvias fuertes, viento y temperaturas bajo cero
Cobro del IEPS a combustibles en México se situó en 24 mil 900 mdp en septiembre de 2026, cifra menor en 16 mil 30 mdp frente al mismo mes de 2025.

Ingresos públicos cayeron 2.8% anual ante menor pago de ISR y menores ingresos petroleros
Uno de los retos en México es reducir costos de transacciones y ampliar la aceptación de pagos electrónicos.

Se aferran mexicanos al uso de efectivo, alerta especialista
Este día, domingo 1 de noviembre, el frente frío número 4 asociado con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, ingresará al noroeste del país, generando lluvias.

Se aproxima Frente Frío #4, junto a bajas temperaturas desde -5 °C hasta calor de hasta 40 °C, que azotará con lluvias fuertes al norte de México
Checo Pérez disputará su Gran Premio número 300 en la Fórmula 1 ante la afición mexicana, en su primera participación en casa como piloto de Cadillac.

Checo Pérez cumplirá 300 largadas en la F1 durante el GP de México 2026: horario y dónde ver