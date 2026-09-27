‘Mexicanos no queremos injerencias, ni intervencionismo, ni violación a nuestra territorialidad’: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo concluyó la gira nacional con motivo del Segundo Informe de Gobierno, con un acto en el Zócalo de la Ciudad de México ante cientos de simpatizantes. En su intervención, afirmó que la soberanía nacional significa que ninguna potencia extranjera ni élite económico-política puede dictar el presente o el futuro del país. Además, añadió que las mexicanas y mexicanos no quieren “injerencias, ni intervencionismo, ni violación a nuestra territorialidad”. Durante las últimas semanas, la mandataria del Ejecutivo Federal recorrió distintos Estados para presentar avances de su administración y anunciar acciones en diversos sectores.

La Presidenta Claudia Sheinbaum ligó el cierre de la gira de rendición de cuentas de su segundo año de Gobierno con el Día de la Consumación de la Independencia, 27 de septiembre. “Si miramos nuestros calendarios, pocos recordamos o celebramos esta fecha”, dice. Sheinbaum destacó las figuras de los héroes de la Patria y la figura de Guadalupe Victoria como el primer presidente de México y reflexiona sobre la historia de nuestro país; pero como lo dijo en sus giras por los estados, Sheinbaum reiteró que la soberanía dimana directamente del pueblo. “Porque soberanía quiere decir, en palabras de Morelos y de nuestra constitución, que sólo el pueblo determina el destino de México. Significa desde 1814 que ninguna potencia extranjera, ninguna élite económico-política tiene el derecho de dictar el presente y el futuro de nuestra patria. Esa sólo le pertenece al pueblo de México”, afirmó la Presidenta.

MEXICANOS “NO QUEREMOS INJERENCIAS” Entre gritos de “no estás sola”, Sheinbaum sostuvo que la Independencia continúa marcando el camino de país porque “los mexicanos no queremos injerencias ni intervencionismo, ni violación a nuestra territorialidad”. “Ninguna potencia extranjera, ninguna élite económica o política tiene el derecho de dictar el principio de nuestra patria, esa solo le pertenece al pueblo de México (...) Entendemos la democracia como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México”, grita la titular del Ejecutivo federal. Recordó que las reformas constitucionales aprobadas en sus primeros dos años fortalecieron la independencia y soberanía del país, sobre todo que “el nuevo artículo 40 tiene un nuevo párrafo contundente que rechaza el intento de injerencia extranjera. Y el artículo 19 da la pena máxima a cualquier agente extranjero que intente violar nuestro territorio”, sostuvo ante los asistentes, quienes respondieron con gritos de “¡Presidenta!”.

Refiriéndose a los militantes del movimiento de la Cuarta Transformación, Sheinbaum señaló que se trata de un pueblo que defiende sus conquistas después de “36 años de traiciones” de los gobiernos neoliberales. La Presidenta en el Zócalo acusó fraudes electorales y que las decisiones del país se tomaban en “oficinas de lujo, de espaldas a la gente”, durante los sexenios pasados: “nunca entendieron que el pueblo se levanta con dirigentes extraordinarios como Andrés Manuel López Obrador, y siguen sin entenderlo”.

REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN TRAS SU LLEGADA A PRESIDENCIA Al recordar su triunfo en 2024 y que “es tiempo de mujeres”, Sheinbaum reflexionó que la Cuarta Transformación (4T) con esta legislatura ha fortalecido los principios con nuevas reformas constitucionales. Además, defendió que se ha reconocido en la Constitución la educación y las becas en todos sus niveles; así como la vivienda como un derecho: “elevamos a rango constitucional la pensión para adultos mayores y personas con discapacidad”, menciona al señalar que se aprobó la jornada laboral de 40 horas y el aumento del salario; junto a que “los recursos públicos van para el bienestar de la mayoría, no para unos pocos”. La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que por primera vez en la historia, los pueblos indígenas y afromexicanos son sujetos de derechos. Afirmando también el reconocimiento de la igualdad sustantiva de las mujeres. La nueva Constitución “fortalece la democracia a partir de 2030, ningún cargo de elección popular tendrá reelección”, al reconocer la elección del Poder Judicial por voto popular; junto al rechazo de intento de injerencia extranjera, así como la pena máxima a cualquier agente extranjero que intente violar el territorio mexicano.

“No es un acto protocolario, es un acto de congruencia rendir cuentas en plazas públicas. Es obedecer al pueblo, porque es el único dueño de la soberanía nacional”, externó Sheinbaum Pardo en el Zócalo. Aunado a que rindió homenaje “al corazón de la transformación” y al “maravilloso pueblo de la Ciudad de México”. Además, afirmó que “recuperamos la soberanía” y que se rescató a las empresas mexicanas de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electrcidad (CFE).

SHEINBAUM CONCLUYE MENSAJE CON LLAMADO A LA UNIÓN Según cifras de Sheinbaum, durante su recorrido cerca de 850 mil personas participaron en las asambleas realizadas en la gira por las entidades federativas. El acto contó con la presencia de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, quien dio la bienvenida a Sheinbaum, así como de integrantes del gabinete federal. Sheinbaum mandó un mensaje a todos los mexicanos y las mexicanas en el cierre de su gira de rendición de cuentas en el Zócalo: “Somos un gobierno cercano al pueblo, surgimos de un movimiento social, venimos de la lucha por la justicia y la democracia, nos formamos en la plaza pública y siempre rendimos cuentas en la plaza pública. Somos representantes del pueblo y siempre respondemos al pueblo de México”, afirmó. “Sigamos caminando juntas y juntos con el orgullo de nuestra historia y la certeza de nuestro prevenir. Recuerden siempre que no ha divorcio entre pueblo y gobierno. Gobierno y pueblo unidos jamás seremos vencidos. ¡Que viva la soberanía nacional! ¡Que viva la justicia social! ¡Que viva la libertad y la democracia! ¡Que viva la Ciudad de México! ¡Que viva México!”, así cierra la presidenta Claudia Sheinbaum su cierre de giras de rendición de cuentas.