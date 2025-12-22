México cambia pacto financiero de 10 años que Peña Nieto otorgó a la FIFA

México
/ 22 diciembre 2025
    México cambia pacto financiero de 10 años que Peña Nieto otorgó a la FIFA
    Fotografía tomada durante la gira promocional del Mundial Brasil 2014. Reforma
Reforma
por Reforma

COMPARTIR

TEMAS


Economía

Localizaciones


México

Personajes


Enrique Peña Nieto

Organizaciones


FIFA

A petición de Sheinbaum, se renegoció el acuerdo por privilegios fiscales de la FIFA, a cambio de que los Gobiernos federales de las Sedes mundialistas en México absorbieran los costos de organización.

La representante del Gobierno mexicano para el Mundial 2026, Gabriela Cuevas, admitió que la FIFA tendrá exenciones fiscales, pero solo por un año.

La exsenadora morenista sostuvo que en el acuerdo celebrado por el expresidente Peña Nieto se planteaban beneficios fiscales por 10 años para la autoridad del fútbol; sin embargo, se acortó tras renegociarse.

TE PUEDE INTERESAR: Abren contrato del Mundial 2026... sólo EU y Canadá

Grupo REFORMA informó ayer que los Gobiernos federales, de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, absorberán los costos de organización del evento, mientras que la FIFA podrá abstenerse de pagar impuestos e invertir en el Mundial.

Gabriela Cuevas explicó que limitaron bienes, personas y operaciones que podrán gozar del estímulo; Sin embargo, no aclarará los casos en los que se aplicarán. Por el contrario, las actividades comerciales de empresas o socios de la FIFA quedarán libres de impuestos el año siguiente.

TE PUEDE INTERESAR: FIFA revela los premios económicos de la Copa del Mundo 2026 con cifras históricas para los equipos

Cuevas argumentó que el convenio se renegoció a petición de la Presidenta Claudia Sheinbaum por ser lesivo para las finanzas y dejar bajo indefensión legal al País.

"Es cierto que el contrato firmado por el Gobierno de Peña Nieto lastimaba las finanzas de México y dejaba a nuestro País en plena indefensión legal. Sin embargo, el actual Gobierno, por instrucciones de la Presidenta Sheinbaum, ha renegociado exitosamente las condiciones en las que se llevará a cabo la Copa Mundial de la FIFA 2026", señala en una carta enviada a Grupo REFORMA.

Temas


Economía

Localizaciones


México

Personajes


Enrique Peña Nieto

Organizaciones


FIFA

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea editados por el Grupo Reforma se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Mundo rehén

Mundo rehén
true

Fe, esperanza y caridad para Navidad
La estación de la zona urbana de Saltillo, la más grande del tramo, tendrá área de juegos infantiles y 131 cajones de estacionamiento.

Confirman ubicación de las 4 estaciones para el tren Saltillo-Monterrey
Alfredo Adame celebra su triunfo en la gala final de La Granja VIP 2025, donde se convirtió en el primer ganador del reality tras diez semanas de competencia.

Alfredo Adame gana la primera temporada de ‘La Granja VIP’; a esta causa destinará su premio
Las lluvias intensas previstas para este 22 de diciembre podrían generar encharcamientos, incremento en ríos y arroyos e inundaciones en zonas de Puebla, Veracruz y Oaxaca, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional

Pronostican lluvias intensas y rachas de viento en el centro y sur del país; Frente frío 23 se disipa
Grupo Bimbo y cuatro filiales estadounidenses impulsan una demanda en Nueva York, en la que solicitan sean declarados los aranceles de importación impuestas por el Donald Trump,

Promueve Bimbo una demanda en EU por las tarifas de importación de Trump

Actor de la película de Eso II, presuntamente, se quitó la vida en su hogar

Actor de la película de Eso II, presuntamente, se quitó la vida en su hogar
Los Steelers de Pittsburgh siguen con el control de su destino en la pelea por el comodín tras un triunfo clave como visitantes.

Semana 16 de la NFL: así quedó el panorama de Playoffs tras los juegos dominicales