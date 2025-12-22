México cambia pacto financiero de 10 años que Peña Nieto otorgó a la FIFA

La representante del Gobierno mexicano para el Mundial 2026, Gabriela Cuevas, admitió que la FIFA tendrá exenciones fiscales, pero solo por un año.

La exsenadora morenista sostuvo que en el acuerdo celebrado por el expresidente Peña Nieto se planteaban beneficios fiscales por 10 años para la autoridad del fútbol; sin embargo, se acortó tras renegociarse.

Grupo REFORMA informó ayer que los Gobiernos federales, de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, absorberán los costos de organización del evento, mientras que la FIFA podrá abstenerse de pagar impuestos e invertir en el Mundial.

Gabriela Cuevas explicó que limitaron bienes, personas y operaciones que podrán gozar del estímulo; Sin embargo, no aclarará los casos en los que se aplicarán. Por el contrario, las actividades comerciales de empresas o socios de la FIFA quedarán libres de impuestos el año siguiente.

Cuevas argumentó que el convenio se renegoció a petición de la Presidenta Claudia Sheinbaum por ser lesivo para las finanzas y dejar bajo indefensión legal al País.

"Es cierto que el contrato firmado por el Gobierno de Peña Nieto lastimaba las finanzas de México y dejaba a nuestro País en plena indefensión legal. Sin embargo, el actual Gobierno, por instrucciones de la Presidenta Sheinbaum, ha renegociado exitosamente las condiciones en las que se llevará a cabo la Copa Mundial de la FIFA 2026", señala en una carta enviada a Grupo REFORMA.