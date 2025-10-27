$!México se libra de la recesión, pero el crecimiento será lento

Aunque la economía mexicana se ha desacelerado, todo parece indicar que ya libró una recesión, pero los analistas prevén una recuperación económica muy lenta hacia el último trimestre de este 2025.

Fitch Ratings observa que en medio de ajustes fiscales y un alto nivel de incertidumbre arancelaria, la economía mexicana ha ido disminuyendo su ritmo de crecimiento, pero evitando caídas más severas.

TE PUEDE INTERESAR: Construyen Metro de NL ¡en drenaje pluvial!

Por lo anterior, proyecta un crecimiento de 0.4 por ciento en 2025 y 1.2 por ciento para 2026, lo que en palabras de la calificadora significa algo “mejor” que la leve recesión que había anticipado.

“El crecimiento fue sólido en el segundo trimestre de 2025, tras dos trimestres de lentitud, pero los primeros datos del tercer trimestre de 2025 han sido débiles. La economía se desacelera, pero evita la recesión”, indicó Fitch Ratings en un análisis de soberanos latinoamericanos publicado este 22 de octubre.

Aunque el trato arancelario de Estados Unidos ha sido mejor de lo que se esperaba, dadas las excepciones para los productos que cumplen con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la incertidumbre sigue siendo alta en medio de negociaciones comerciales aún fluidas que dependen de una serie de cuestiones independientes como la migración y la delincuencia.

Así como de una revisión del T-MEC en 2026, delineó la agencia.