México y EU refuerzan cooperación contra lavado de dinero y narcotráfico tras reunión entre Hacienda y Tesoro

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México
/ 16 abril 2026
    México y EU refuerzan cooperación contra lavado de dinero y narcotráfico tras reunión entre Hacienda y Tesoro
    Édgar Amador y Scott Bessent se reunieron el 14 de abril para reforzar la cooperación entre México y Estados Unidos contra lavado de dinero y tráfico de drogas. X | Scott Bessent

Hacienda y Tesoro de EU acuerdan fortalecer intercambio de información para frenar financiamiento ilícito y combatir narcotráfico en agenda bilateral

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que su titular, Édgar Amador Zamora, sostuvo el 14 de abril un encuentro con el secretario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral en el combate al tráfico de drogas y las operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con el comunicado oficial, el diálogo se centró en el intercambio de información y en la coordinación entre ambos países para atender problemáticas relacionadas con el financiamiento ilícito.

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MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS COMPARTEN PRIORIDADES EN AGENDA BILATERAL

Durante la reunión, ambos funcionarios abordaron temas relacionados con el Plan de Acción Estados Unidos-México sobre Minerales Críticos, así como asuntos regionales y financieros de interés común.

La Secretaría de Hacienda señaló que en este marco se reafirmó que la cooperación entre México y Estados Unidos se sustenta en el respeto a la soberanía nacional, mediante un diálogo institucional y coordinado.

“El diálogo cercano permitirá continuar trabajando de manera constructiva para garantizar el bienestar del sistema financiero internacional”, indicó la dependencia en su posicionamiento.

MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS FORTALECEN INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN PARA FRENAR FINANCIAMIENTO ILÍCITO

Uno de los ejes centrales del encuentro fue el fortalecimiento del intercambio de información entre ambos gobiernos para identificar y frenar operaciones relacionadas con recursos de procedencia ilícita.

Las autoridades destacaron que esta coordinación busca reforzar la integridad de los sistemas financieros, sin afectar las atribuciones que corresponden a cada país.

SCOTT BESSENT DESTACA INTERCAMBIO DE PUNTOS DE VISTA SOBRE PRIORIDADES COMPARTIDAS

Por su parte, Scott Bessent compartió en su cuenta de X detalles del encuentro, acompañado de una imagen con el funcionario mexicano.

“Ayer me reuní con el Secretario de Hacienda de México para dialogar sobre la cooperación económica en curso entre Estados Unidos y México, intercambiamos puntos de vista sobre las prioridades compartidas en el marco del Plan de Acción Estados Unidos-México sobre Minerales Críticos y abordamos temas regionales y financieros más amplios de interés mutuo, incluyendo nuestra prioridad conjunta de combatir el financiamiento ilícito”, publicó.

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SEGUIMIENTO A TEMAS FINANCIEROS Y COMERCIALES

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos también difundió un resumen del encuentro, en el que señaló que ambos funcionarios dieron continuidad a las conversaciones sobre el Plan de Acción en materia de minerales críticos.

Asimismo, indicaron que se profundizó en las perspectivas del proceso de revisión del T-MEC, como parte de la agenda económica bilateral.

Finalmente, el Tesoro estadounidense reiteró el llamado a mantener una colaboración estrecha con el equipo de Hacienda de México en acciones dirigidas a combatir el narcotráfico y el financiamiento ilícito, como prioridades compartidas entre ambos países.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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