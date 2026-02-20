Monterrey: Colosio y Adrián se reparten culpas por polémico contrato con Next Energy

México
20 febrero 2026
En un encuentro convocado por el periódico El Norte, ambos políticos se enfrascan en discusión por decisiones en sus administraciones en la capital regia

El contrato firmado con la empresa Next Energy volvió al centro de la controversia pública en Monterrey, tras un intenso intercambio de señalamientos entre el alcalde Adrián de la Garza y su antecesor, Luis Donaldo Colosio, hoy senador por Nuevo León.

Durante aproximadamente una hora y cuarto, ambos políticos confrontaron sus posturas en un debate convocado por el periódico El Norte, el cual estuvo marcado por interrupciones, acusaciones directas y descalificaciones mutuas. Cada uno defendió su actuación respecto a la firma y posterior modificación del contrato millonario para el suministro de energía eléctrica al Municipio.

Colosio calificó el acuerdo como una “gran simulación” iniciada en la administración de De la Garza, y cuestionó que se haya celebrado con una empresa sin experiencia comprobada ni reconocimiento en el sector. También señaló presuntas inconsistencias en documentos oficiales relacionados con el proyecto.

Que no me vengan, que todo esto sabemos todos, es una gran simulación que inició en tu administración. Si el día de hoy estamos aquí, es porque tú replicaste en Monterrey el mismo esquema de Aguascalientes, el mismo esquema de Baja California”, afirmó el emecista.

Por su parte, De la Garza rechazó los señalamientos y sostuvo que fue la renegociación impulsada por Colosio la que generó pérdidas millonarias para el Ayuntamiento. Además, cuestionó que, si el contrato era irregular desde su origen, no se hubiera procedido legalmente en lugar de modificarlo.

“No denunciaron nada, al contrario, fueron, renegociaron, firmaron pagarés que aquí están, para endeudar al Municipio de Monterrey y luego fueron y se tomaron una foto con esta misma empresa que es la que dice que cobró ilegalmente con documentos falsificados que ellos en su momento detectaron, ya que llegaron, y que lo tuvieron en su investigación de contabilidad y que no hicieron nada, al contrario, siguieron pagando”, arremetió De la Garza.

Ambos se acusaron de mantener vínculos cercanos con los propietarios de la compañía. El tono del intercambio subió cuando se reprocharon mutuamente haber actuado con fines políticos y no en defensa de las finanzas municipales.

El contrato fue firmado en marzo de 2020, durante la gestión de De la Garza, por un monto de 7 mil 370 millones de pesos a pagarse en un plazo de 30 años. El acuerdo contemplaba el suministro de energía limpia generada en un parque solar que sería construido en el municipio de Cerralvo.

Sin embargo, el proyecto no se materializó en los términos planteados, aunque el Municipio continuó cubriendo los pagos mensuales establecidos, que ascendían a 10.7 millones de pesos.

En 2022, ya como alcalde, Colosio anunció su intención de rescindir el contrato debido a presuntos incumplimientos. No obstante, tras un proceso legal, en 2024 optó por renegociar el convenio, reduciendo su vigencia a 10 años y el monto total a 4 mil 989 millones de pesos. También se modificó el esquema original para sustituir la planta proyectada en Cerralvo por la instalación de 45 mil paneles solares en la ciudad.

El caso había generado cuestionamientos desde 2021, cuando el periódico El Norte reveló el incumplimiento del proyecto y su impacto financiero en las arcas municipales.

La polémica se reavivó en enero de este año, tras la detención de Eugenio Javier Maiz Domene, propietario de Next Energy, acusado de fraude por el Ayuntamiento de Aguascalientes en un contrato similar.

Desde entonces, la confrontación política entre De la Garza y Colosio se ha intensificado, con acusaciones cruzadas sobre responsabilidades en la firma, supervisión y modificación del contrato, mientras el caso continúa generando debate público sobre la transparencia y el manejo de recursos en Monterrey. Con información de Reforma

