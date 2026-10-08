Morena abre registro para coordinaciones municipales en 30 entidades

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    Morena abre registro para coordinaciones municipales en 30 entidades
    La Comisión señaló que las y los funcionarios estatales, federales y municipales deberán presentar su renuncia para incorporarse al proceso. Cuartoscuro

La Comisión Nacional de Elecciones informó que las solicitudes de registro se recibirán del 8 al 18 de octubre de 2026

CDMX.- Morena informó el inicio del proceso para definir a las personas que encabezarán las Coordinaciones Municipales de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en 30 entidades del país.

La Comisión Nacional de Elecciones informó que las solicitudes de registro se recibirán del 8 al 18 de octubre de 2026, en un horario de 9:00 a 18:00 horas, conforme a las convocatorias aprobadas por el Comité Ejecutivo Nacional.

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Las personas interesadas deberán consultar los requisitos, así como los municipios incluidos en cada proceso, en el sitio https://morena.si/coordinaciones-municipales/ Cada aspirante podrá solicitar su registro para una sola coordinación municipal.

CNE EVALUARÁ LOS PERFILES

La Comisión Nacional de Elecciones evaluará integralmente los perfiles, mientras que los ejercicios de encuesta estarán a cargo de la Comisión de Encuestas.

De acuerdo con la convocatoria, quienes aspiren a estas responsabilidades deberán contar con capacidad de organización, reconocimiento en su municipio y una trayectoria congruente con los principios de Morena, pero, además, la definición final también deberá apegarse a la paridad de género.

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En cuanto a los requisitos para participar, la Comisión señaló que las y los funcionarios estatales, federales y municipales deberán presentar su renuncia para incorporarse al proceso. La disposición no contempla la obligación de solicitar licencia o renunciar para presidentas y presidentes municipales, así como para diputadas y diputados federales y estatales.

TAREAS DE LAS COORDINACIONES

Las coordinaciones tendrán entre sus tareas la articulación comunitaria, la integración y consolidación de comités y el impulso a la participación ciudadana.

Morena estableció que las personas participantes deberán respetar las reglas del proceso y evitar conductas contrarias a los principios de la Cuarta Transformación. Entre las prohibiciones se encuentran el uso de recursos públicos, el condicionamiento de programas sociales, el ofrecimiento de beneficios a cambio de apoyo y los gastos de promoción.

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La publicación de los registros aprobados se realizará a más tardar el 31 de diciembre de 2026 en el sitio oficial morena.org, donde también se darán a conocer las notificaciones y determinaciones correspondientes.

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