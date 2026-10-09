Morena pedirá modificar redacción del POZMVM; quiere aclarar confusión sobre posible aumento al predial

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    Morena pedirá modificar redacción del POZMVM; quiere aclarar confusión sobre posible aumento al predial
    La decisión se tomó una vez que se advirtió que el documento plantea utilizar valores del mercado inmobiliario como referencia para su cálculo. Cuartoscuro
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La presidenta de la Jucupo del Congreso capitalino, Xóchitl Bravo, solicitará modificar la redacción del Programa

CDMX.- La presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucupo) del Congreso CDMX, Xóchitl Bravo, solicitará modificar la redacción del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM) para evitar interpretaciones que generen confusión sobre un posible aumento al impuesto predial, luego de que se advirtiera que el documento plantea utilizar valores del mercado inmobiliario como referencia para su cálculo.

En conferencia de prensa, la diputada de Morena anunció que el próximo lunes, diputados del Congreso entregarán una solicitud al Consejo de Desarrollo Metropolitano para revisar y en su caso, modificar o eliminar cualquier concepto o redacción del POZMVM que pueda prestarse a una mala interpretación.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/maru-campos-realiza-cambios-en-el-gabinete-de-seguridad-de-chihuahua-FF24037604

“Quiero empezar diciendo, de manera clara y contundente: no va a subir el predial. No va a haber ‘predialazo’. Por ninguna razón ni circunstancia, nosotras y nosotros estaremos en ninguna posibilidad de permitir que suba el predial. No subirá el predial; lo digo categóricamente”, expresó.

CONVOCARÁN A CONGRESOS PARA ANALIZAR EL PROYECTO

Como segunda propuesta, solicitó al titular de Metrópoli, Enrique Irazoque, acudir a una mesa de trabajo con los integrantes de la Jucopo para explicar los alcances del programa. Además, adelantó que convocarán a sus homólogos de los congresos del Estado de México, Hidalgo y Morelos para analizar el proyecto y formular propuestas legislativas que puedan incorporarse.

Sobre la protección de la propiedad privada, aseguró que el Congreso capitalino armonizó la Constitución local con la reforma federal correspondiente y sostuvo que el uso de suelo es una facultad del Legislativo local.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/trump-presiona-a-mexico-para-que-cierre-acuerdos-energeticos-con-empresas-de-eu-revela-financial-times-IF24037384

El diario “El Universal” publicó en su edición impresa que el POZMVM plantea calcular el impuesto predial con los valores del mercado inmobiliario, en lugar de catastral, lo que podrá incrementar el monto que pagan los propietarios de su vivienda.

Organizaciones vecinales expusieron que el valor catastral de los inmuebles podrá aumentar si se usa de referencia el precio de mercado. En la página 174 del programa de ordenación de la zona metropolitana del Valle de México, que está en consulta pública en el apartado de instrumentos económicos y financieros, se lee: “impulso a la recaudación del impuesto predial”.

Se propone que en una primera etapa, los municipios cobren dicho impuesto como está previsto en su legislación, pero una segunda etapa sí sugiere ajustes para actualizarlo.

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