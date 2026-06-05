Se integrará la FIFA a Mesa de Seguridad en Nuevo León; ahora será diaria

MONTERREY, NL.- A partir del próximo lunes, la FIFA y los consulados de algunos países se integrarán a la denominada Mesa para la Construcción de la Paz, que entra en una fase de “máxima alerta”. Tras la sesión de hoy, el gobernador Samuel García informó que a partir de la próxima semana habrá reuniones presenciales toda la semana, y no solo dos días como ocurre actualmente.

Indicó que destinarán un piso del edificio de Fuerza Civil, en la Avenida Morones Prieto, para coordinar las labores de seguridad. “A partir del lunes las reuniones son presenciales permanentes, ya se integra de manera formal FIFA y va a tener todo un piso en este edificio”, dijo.

“Nos ponemos en modo Mundial, máxima alerta, cero riesgos, máximo blindaje, máxima cobertura y atentos porque nos empiezan a llegar más selecciones”. ESPERAN ARRIBO DE SELECCIONES DE TÚNEZ Y SUECIA Samuel García dijo que luego de Japón, que llegó el miércoles a la Ciudad, el lunes se espera el arribo de la selección de Túnez; y el jueves llegará la de Suecia.

“Cada vez va a ir creciendo la población turística y eso nos obliga a estar a nuestro máximo esfuerzo”.

Según el gobernador, Nuevo León recibe el Mundial en su mejor momento de seguridad.

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