Morena revisará perfiles de sus candidatos para 2027 para evitar nexos con la corrupción o delincuencia

Morena someterá a revisión a todos los aspirantes que busquen una candidatura para las elecciones de 2027. La medida tiene como objetivo principal impedir que personas ligadas a la delincuencia organizada o a actos de corrupción ocupen cargos públicos bajo las siglas del partido.

Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, dio a conocer esta estrategia durante su visita a Hermosillo, Sonora. Explicó que los nombres de los llamados “defensores de la Cuarta Transformación” se entregarán a las autoridades federales para realizar un filtro exhaustivo antes de formalizar cualquier registro.

EL GABINETE DE SEGURIDAD Y EL INE EVALUARÁN LAS LISTAS

El filtro de selección no será únicamente interno. La dirigencia del partido enviará las listas de sus cuadros al Gabinete de Seguridad de México y al Instituto Nacional Electoral (INE) para ratificar la trayectoria y honorabilidad de cada uno de los participantes.

Con esta acción, el movimiento busca garantizar la transparencia del proceso electoral. La revisión coordinada entre las autoridades electorales y las dependencias de seguridad permitirá detectar antecedentes o irregularidades de manera oportuna.