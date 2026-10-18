Morena revisará perfiles de sus candidatos para 2027 para evitar nexos con la corrupción o delincuencia

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    Morena revisará perfiles de sus candidatos para 2027 para evitar nexos con la corrupción o delincuencia
    CIUDAD DE MÉXICO, 10OCTUBRE2026.- Se llevó a cabo el Consejo Nacional de Morena, la cual fue encabezada por su líder nacional, Ariadna Montiel, y se tomó protesta a sus 17 defensores de la nación que se perfilan para encabezar las candidaturas de su partido en las elecciones del próximo año. FOTO: MORENA/CUARTOSCURO.COM MORENA
Rafael Urbina
por Rafael Urbina

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La dirigencia nacional del partido evaluará a cada aspirante ante el Gabinete de Seguridad e INE antes de definir las listas electorales.

Morena someterá a revisión a todos los aspirantes que busquen una candidatura para las elecciones de 2027. La medida tiene como objetivo principal impedir que personas ligadas a la delincuencia organizada o a actos de corrupción ocupen cargos públicos bajo las siglas del partido.

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Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, dio a conocer esta estrategia durante su visita a Hermosillo, Sonora. Explicó que los nombres de los llamados “defensores de la Cuarta Transformación” se entregarán a las autoridades federales para realizar un filtro exhaustivo antes de formalizar cualquier registro.

EL GABINETE DE SEGURIDAD Y EL INE EVALUARÁN LAS LISTAS

El filtro de selección no será únicamente interno. La dirigencia del partido enviará las listas de sus cuadros al Gabinete de Seguridad de México y al Instituto Nacional Electoral (INE) para ratificar la trayectoria y honorabilidad de cada uno de los participantes.

Con esta acción, el movimiento busca garantizar la transparencia del proceso electoral. La revisión coordinada entre las autoridades electorales y las dependencias de seguridad permitirá detectar antecedentes o irregularidades de manera oportuna.

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TOLERANCIA CERO A IRREGULARIDADES

La dirigente partidista enfatizó que el movimiento no solapará ni protegerá a ningún perfil que infrinja los principios de honestidad. Las instancias de control interno del partido trabajarán a la par de las instituciones oficiales para vigilar que no haya filtraciones de la delincuencia.

Esta postura coincide con las propuestas de reforma política que buscan obligar a todos los partidos a transparentar las listas de sus aspirantes. Además, durante la gira de trabajo por Sonora, se hizo un llamado a la unidad interna del partido para fortalecer la estructura de cara a los próximos comicios.

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Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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