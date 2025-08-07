Ni en Trivago: Cuesta hotel de ‘Andy’ López en Tokio más del doble de lo que dijo haber pagado

El secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, afirma haber pagado 7 mil 500 pesos por cada noche de hotel en sus vacaciones en Tokio, Japón, sin embargo buscadores especializados en servicios turísticos muestran que el precio real sería de alrededor del doble.

El martes pasado, el hijo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador publicó una carta en la que justificó que el viaje que realizó a Tokio lo pagó con recursos propios y que la estadía tuvo un costo de 7 mil 500 pesos diarios en un hotel, con el desayuno incluido.

Según lo documentó el periodista Claudio Ochoa Huerta, López Beltrán se hospedó en el hotel “The Okura Tokyo”, recinto de cinco estrellas en que se observa al secretario de Organización de Morena mientras desayuna.

Pese al costo señalado por López Beltrán, una búsqueda de VANGUARDIA en el buscador especializado Trivago arroja que la habitación más barata en el mencionado hotel es de alrededor de 13 mil 500 pesos por noche, sin embargo esa opción no incluye el desayuno.

La opción más barata con alimentos incluidos por la mañana asciende a 14 mil 166 pesos por noche, según la búsqueda realizada.

Según el tipo de habitación el precio puede ir escalando y la opción más costosa llega a los 19 mil 333 pesos por noche, de acuerdo con el sitio Trivago.

Al avanzar para hacer la reservación, el sitio web señala que se pueden aplicar cargos extras al llegar al establecimiento, como es el caso de un impuesto municipal.

De acuerdo con el diario Reforma, sumando los cargos por servicio, impuestos y el gravamen por hospedaje local, el precio por noche de estancia en la habitación más barata y con desayuno es de 21 mil 378 pesos.

En las últimas semanas, se publicaron fotografías en las que se observa a López Beltrán durante sus vacaciones en Tokio. Se le observa mientras desayuna en el hotel en el que se hospedó y otras mientras camina afuera de la tienda de lujo Prada.

Ello desató una serie de críticas en las que se cuestiona el viaje, pues se argumenta que va contra los principios de la Cuarta Transformación, que giran en torno a la austeridad.

Luego, López Beltrán publicó una carta en la que justificó que hizo el viaje con recursos propios después de “extenuantes jornadas de trabajo”. Aseguró que desde niño aprendió que “el poder es humildad” y cargó contra sus críticos

“Mis adversarios y los hipócritas conservadores que solo suelen ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, mandaron a sus espías a fotografiarme y acosarme”, acusa en la misiva.

LOS HUÉSPEDES ILUSTRES DEL OKURA

Históricamente, el hotel en el que se hospedó “Andy” López ha sido elegido por su lujo y discreción por personalidades de alto perfil, entre ellas presidentes de Estados Unidos, la realiza y estrellas del entretenimiento.

Desde su inauguración en 1962, ha hospedado a presidentes estadounidenses como Richard Nixon, Gerald Ford, Jimmy Carter, Ronald Reagan, Bill Clinton, Barack Obama y recientemente Joe Biden.

En la lista también está Adolfo López Mateos, quien fue presidente de México.

Asimismo, el hotel ha atraído a artistas de la talla de Michael Jackson y Madonna, así como el actor Harrison Ford.

El hotel se ubica en Minato, una de las zonas más exclusivas de Tokio y el inmueble está frente a la Embajada de los Estados Unidos.