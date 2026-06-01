No creo que Trump encabece ofensiva contra México: Sheinbaum

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    No creo que Trump encabece ofensiva contra México: Sheinbaum
    La mandataria consideró que la penetración de esa agencia estadounidense estuvo relacionada con la colaboración de cuerpos de élite navales. Cuartoscuro

La presidenta aseguró que durante el sexenio de Felipe Calderón la DEA alcanzó el mayor nivel de acceso en México

CDMX.- En vísperas de encabezar la ceremonia por el Día de la Marina, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que durante el sexenio de Felipe Calderón la DEA alcanzó el mayor nivel de acceso en México, gracias a la apertura que tuvo en la Armada de México.

En conferencia, consideró que la penetración de esa agencia estadounidense estuvo relacionada con la colaboración de cuerpos de élite navales, durante la llamada guerra contra el narcotráfico.

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“Fue el momento en que la DEA tuvo mayor apertura en México con Felipe Calderón. Total apertura. Con Felipe Calderón lo que decide es fortalecer a la Marina, porque el Ejército tiene un sentido muy nacionalista y patriótico”.

“La Marina también, pero pudieron meterse mejor en la Marina para formar cuerpos de élite dentro de la Marina, que fueron los que colaboraron más con la DEA para la llamada guerra contra el narco”, aseveró.

CSP RECUERDA LA GUERRA CONTRA EL NARCO

La mandataria vinculó esa estrategia de seguridad con la apertura que tuvieron agencias estadounidenses en territorio nacional durante el gobierno panista y planteó que aún existen dudas sobre quién impulsó originalmente la llamada guerra contra el narco.

“Siempre nos va a quedar la duda de si la guerra contra el narco fue una idea de Felipe Calderón o fue una idea de Obama, porque estaba en el gobierno Obama, o de las agencias de Estados Unidos, porque a lo mejor no era el presidente tampoco y eran las agencias de Estados Unidos”, afirmó.

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La presidenta hizo referencia a los relatos contenidos en el libro ¡Gracias! del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, donde se describen los cambios en la participación de la Marina durante la estrategia de combate al narcotráfico implementada entre 2006 y 2012.

Las declaraciones fueron realizadas antes de que la mandataria viaje a Lázaro Cárdenas para encabezar la ceremonia oficial por el Día de la Marina, celebración que recuerda la consolidación de la soberanía marítima nacional y reconoce el trabajo de las instituciones vinculadas con el desarrollo y protección de los mares mexicanos.

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