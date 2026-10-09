Se rebela Virgilio Mendoza, senador del Verde, por corcholata de Colima; armará frente

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Se rebela Virgilio Mendoza, senador del Verde, por corcholata de Colima; armará frente
    Mendoza aclaró que dejaba en manos de los dirigentes nacionales su permanencia o no en las filas del partido. Cortesía

El legislador renunció al liderazgo estatal del tucán en esa entidad tras no haber sido designado “corcholata” de la 4T

CDMX.- Molesto por no haber sido designado como “corcholata” de la 4T al gobierno de Colima, el senador Virgilio Mendoza renunció al liderazgo estatal del tucán en esa entidad.

En entrevista telefónica, Mendoza aclaró que dejaba en manos de los dirigentes nacionales su permanencia o no en las filas del partido.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/preven-oleaje-de-mas-de-ocho-metros-en-jalisco-y-colima-por-posible-impacto-del-huracan-simon-BF24038988

La 4T eligió en días recientes a Rosa María Bayardo Cabrero como su “corcholata” para Colima.

“Acabo de renunciar a la dirigencia estatal”, explicó en la entrevista. Y se le preguntó si seguía militando en el Verde.

“De mi parte sí, pero decidirá el partido si me acepta, con la decisión que tomé hoy, exclusivamente de un tema local que es mi Estado”, expuso.

DECIDE APARTARSE DEL LIDERAZGO DEL VERDE

Mendoza dijo que había tomado la decisión de apartarse del liderazgo del Verde en Colima porque respetaba “la decisión del Comité Ejecutivo Nacional, que incluye a Colima en la gran alianza, pero yo en lo personal no”.

“Como ciudadano, la idea es buscar conformar un frente para competir en 2027, de entrada, con liderazgos políticos de la sociedad y buscar el medio jurídico que son los partidos, a ver cómo podemos adaptarlo”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/morena-pedira-modificar-redaccion-del-pozmvm-quiere-aclarar-confusion-sobre-posible-aumento-al-predial-CF24038648

Se le preguntó a quién del partido a nivel nacional comunicó esta decisión: “Con Karen Castrejón (lideresa nacional) y con Arturo Escobar (estratega electoral)”, respondió.

Ante este escenario le comunicaron que “lamentaban mi decisión pero que era un tema colimense, pero que la decisión del partido había sido la de incluir a Colima en alianza.

MARÍA BAYARDO “DEJÓ MUCHO QUE DESEAR EN SU DESEMPEÑO”

Mendoza contó que la razón que lo llevó a renunciar fue que no había avalado “que la que hoy es coordinadora, y será candidata --y fue alcaldesa de Manzanillo-- yo goberné dos veces Manzanillo, conozco muy bien a mi municipio y creo que la hoy coordinadora dejó mucho desear en su desempeño como Alcaldesa”.

“Hablé con Arturo y me dijo la decisión ‘es incluir a Colima’ y le dije ‘yo ahí no’, gracias por todo, amigos como siempre”, comentó. Por lo que se le preguntó si de facto ya se encuentra fuera del partido: “Digamos que sí, porque yo estrictamente en tema de Colima hoy dimos a conocer esta decisión”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/maru-campos-realiza-cambios-en-el-gabinete-de-seguridad-de-chihuahua-FF24037604

Se le cuestionó si se quedará ahora como senador independiente y respondió: “Yo soy muy localista y creo que una cosa es la agenda nacional , yo llegué al Senado por el Verde y en este momento seguiremos estando ahí, más que nada mi decisión es por el tema local de Colima.

Además, aseguró que no le han dicho nada referente a dejar de formar parte de la bancada.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Candidatos
Elecciones
Partidos políticos

Localizaciones


Colima
Manzanillo

Personajes


Arturo Escobar

Organizaciones


Morena
PVEM

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Andy y Pío, buscando la cobija

Andy y Pío, buscando la cobija
true

Dádivas de la 4T, nulas ante la carestía y la inflación

México despliega un operativo por Simón e Isaías y prepara medidas preventivas en Jalisco y Colima.

Huracanes Simón e Isaías: México activa operativos ante posible impacto en Jalisco y Colima
El penal El Castillo, en Mazatlán, registró una nueva riña con dos internos muertos, menos de 24 horas después de otro enfrentamiento.

Nueva riña en penal ‘El Castillo: mueren dos internos un día después del motín en Mazatlán
El huracán Simón se fortalece frente al Pacífico mexicano y podría alcanzar la categoría 4. Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco esperan lluvias intensas, oleaje elevado y fuertes rachas de viento.

Se aproxima Huracán categoría 4 a México; tocará tierra y azotará con fuertes lluvias y vientos a estos estados
Los trabajadores pueden corregir errores en su nombre, CURP, fecha de nacimiento o número de seguridad social sin pagar gestores.

¿Hay errores en los datos de tu IMSS o Afore?... Cómo arreglarlos GRATIS en línea o en la sucursal
La producción de ocho episodios debuta este 9 de octubre en ViX, pero Alix Bauer, Diego Schoening, Mariana Garza, Erik Rubín, Benny Ibarra y Sasha Sokol se deslindaron del proyecto.

Timbiriche se estrena hoy en ViX... la serie polémica que es rechazada por el elenco original
El luchador recuperó su libertad en Hidalgo tras alcanzar un acuerdo reparatorio con la parte afectada por la muerte del réferi Gerardo Germán Pineda.

Hijo de Fishman sale de la cárcel tras la muerte del réferi El Búho... ¿Por qué salió?