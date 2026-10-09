Se rebela Virgilio Mendoza, senador del Verde, por corcholata de Colima; armará frente

CDMX.- Molesto por no haber sido designado como “corcholata” de la 4T al gobierno de Colima, el senador Virgilio Mendoza renunció al liderazgo estatal del tucán en esa entidad. En entrevista telefónica, Mendoza aclaró que dejaba en manos de los dirigentes nacionales su permanencia o no en las filas del partido.

La 4T eligió en días recientes a Rosa María Bayardo Cabrero como su “corcholata” para Colima. “Acabo de renunciar a la dirigencia estatal”, explicó en la entrevista. Y se le preguntó si seguía militando en el Verde. “De mi parte sí, pero decidirá el partido si me acepta, con la decisión que tomé hoy, exclusivamente de un tema local que es mi Estado”, expuso.

DECIDE APARTARSE DEL LIDERAZGO DEL VERDE Mendoza dijo que había tomado la decisión de apartarse del liderazgo del Verde en Colima porque respetaba “la decisión del Comité Ejecutivo Nacional, que incluye a Colima en la gran alianza, pero yo en lo personal no”. “Como ciudadano, la idea es buscar conformar un frente para competir en 2027, de entrada, con liderazgos políticos de la sociedad y buscar el medio jurídico que son los partidos, a ver cómo podemos adaptarlo”.

Se le preguntó a quién del partido a nivel nacional comunicó esta decisión: “Con Karen Castrejón (lideresa nacional) y con Arturo Escobar (estratega electoral)”, respondió. Ante este escenario le comunicaron que “lamentaban mi decisión pero que era un tema colimense, pero que la decisión del partido había sido la de incluir a Colima en alianza.

MARÍA BAYARDO “DEJÓ MUCHO QUE DESEAR EN SU DESEMPEÑO” Mendoza contó que la razón que lo llevó a renunciar fue que no había avalado “que la que hoy es coordinadora, y será candidata --y fue alcaldesa de Manzanillo-- yo goberné dos veces Manzanillo, conozco muy bien a mi municipio y creo que la hoy coordinadora dejó mucho desear en su desempeño como Alcaldesa”. “Hablé con Arturo y me dijo la decisión ‘es incluir a Colima’ y le dije ‘yo ahí no’, gracias por todo, amigos como siempre”, comentó. Por lo que se le preguntó si de facto ya se encuentra fuera del partido: “Digamos que sí, porque yo estrictamente en tema de Colima hoy dimos a conocer esta decisión”.

Se le cuestionó si se quedará ahora como senador independiente y respondió: “Yo soy muy localista y creo que una cosa es la agenda nacional , yo llegué al Senado por el Verde y en este momento seguiremos estando ahí, más que nada mi decisión es por el tema local de Colima. Además, aseguró que no le han dicho nada referente a dejar de formar parte de la bancada.