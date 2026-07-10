No ve IEPC de Jalisco retroceso en paridad de género

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    No ve IEPC de Jalisco retroceso en paridad de género
    Silvia Bustos Vázquez expuso cuáles reglas siguen vigentes, tras externar respeto por la sentencia de la Sala Superior. Cortesía

El Tribunal Electoral federal revirtió parcialmente dos medidas en favor de la paridad de género

GUADALAJARA, JAL.- Tras acatar la resolución del Tribunal Electoral federal, en la cual revirtió parcialmente dos medidas en favor de la paridad de género, consejeras del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC) opinaron que, pese a esto, no hay un retroceso en la materia.

Silvia Bustos Vázquez expuso cuáles reglas siguen vigentes, tras externar respeto por la sentencia de la Sala Superior, que tumbó las candidaturas exclusivamente femeninas en Zapopan, Tonalá, San Juan de los Lagos, Chapala, Autlán de Navarro, La Barca, Ixtlahuacán de los Membrillos y Poncitlán.

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“Quiero compartir un posicionamiento de frente a las diversas voces ciudadanas que, siendo válidas todas, que han cuestionado la eficacia de los lineamientos en relación con el retroceso que la sentencia, aluden, pudiera significar.

“Cumplir una resolución jurisdiccional no es ceder o retroceder, sino que implica un acto de respeto y estricto apego al Estado de Derecho (...). Permanecen intactas las reglas generales de paridad horizontal y vertical, así como las acciones afirmativas en favor de las personas indígenas, con discapacidad y de la población LGTTTIQ+. El núcleo de la paridad sigue firme y fuerte, lo que únicamente se ajusta es una disposición”, apuntó.

ES EL TURNO DE PARTIDOS Y COALICIONES

Ahora es el turno de partidos y coaliciones, sugirió Bustos Vázquez; podrían comprometerse a candidatear de 10 a 20 por ciento de mujeres en Ayuntamientos donde nunca han gobernado, más allá de las obligaciones ya adquiridas.

El Consejo General del IEPC eliminó el artículo 15 de su acuerdo 47/2025. En el apartado establecían la medida de reservar ocho municipios a mujeres, además de la acción afirmativa reforzada para Zapopan, dispuesta por el Tribunal Electoral local.

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Zoad Jeanine García defendió el lineamiento original avalado por ellos en 2025, cuya base eran los 49 de 125 municipios que no han conocido una alcaldesa electa.

“La medida originalmente implementada por este instituto, y que hoy se deroga (...) respondía a un problema estructural de exclusión que persiste todavía en nuestro estado y en nuestro país”, expresó.

Claudia Alejandra Vargas, consejera presidenta provisional del Consejo, anunció la próxima difusión de las medidas que prevalecen “mediante formatos accesibles e incluyentes” entre ciudadanía y partidos políticos.

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