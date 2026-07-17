Pide Sheinbaum anteponer sentido común a normas ambientales

TULUM, QROO.- Durante un recorrido por el Parque del Jaguar, la presidenta Claudia Sheinbaum llamó a anteponer el sentido común y la afectación a la gente por encima de las normas ambientales. La mandataria recorría el Parque del Jaguar, cuando pidió al titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturas Protegidas (CONANP), Pedro Álvarez Icaza, atender las quejas planteadas por prestadores de servicios sin anteponer la burocracia.

“Hay que gobernar con sentido común y para la gente, cuando la norma se pone por encima de la gente y el sentido común, entonces está mal. “Entonces, no cumplas con la norma, eso es lo que te estoy diciendo”, dijo la mandataria al funcionario frente a quienes la acompañaban en el recorrido.

ÁLVAREZ ICAZA DA LA RAZÓN A LA PRESIDENTA La escena fue atestiguada por la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama; y funcionarios federales, que participaban en el recorrido. En meses recientes, la operación del Parque del Jaguar ha sido motivo de críticas por parte de empresarios, operadores turísticos y visitantes, debido a restricciones de acceso impuestas por los administradores del lugar, ubicado en un área natural protegida.

Durante una parte del recorrido, un operador turístico local hizo saber a la presidenta su negativa a las restricciones impuestas en el Parque del Jaguar. “Por error, nos pusieron una zona de recuperación en un terreno que ya tiene infraestructura turística, y por esa situación y por el Plan de Manejo nos han afectado mucho”, dijo el operador turístico. La mandataria confrontó a Pedro Álvarez de Icaza, titular de la CONANP, y le pidió cambiar el Plan de Manejo de la zona antes de que acabe el mes de julio.

“Te lo va a arreglar Pedro, a ver Pedro, tienes que cambiar el Plan de Manejo”, dijo la presidenta al funcionario, quien le respondió que tardaría meses en hacer el cambio. “No, que, que, qué... antes de que acabe julio lo resuelves”, reviró la mandataria.