Nuevo León: Cuerpo de persona hallada en el Motel Nueva Castilla era un hombre en situación de calle

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    Nuevo León: Cuerpo de persona hallada en el Motel Nueva Castilla era un hombre en situación de calle
    El cuerpo de la persona que se localizó al interior del Motel Nueva Castilla era un hombre que vivía en situación de calle y debido a que murió de un infarto no se presumen hechos violentos en los hechos. ALEJANDRO RODRÍGUEZ | CUARTOSCURO
    Nuevo León: Cuerpo de persona hallada en el Motel Nueva Castilla era un hombre en situación de calle
    El cuerpo de la persona que se localizó al interior del Motel Nueva Castilla era un hombre que vivía en situación de calle y debido a que murió de un infarto no se presumen hechos violentos en los hechos. FISCALÍA GENERL DE JUSTICIA DE NUEVO LEÓN

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León reveló que no se presume un hecho violento porque murió a causa de un infarto

MONTERREY, NL.- El cuerpo de la persona que se localizó al interior del Motel Nueva Castilla era un hombre que vivía en situación de calle y debido a que murió de un infarto no se presumen hechos violentos en los hechos, estableció la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

En entrevista, el titular del órgano autónomo de justicia, Javier Flores Saldívar, habló del caso que atrajo la atención pública porque el inmueble es el mismo en donde hace más de cuatro años se localizó el cuerpo de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, quien desapareció tras acudir a una fiesta en una quinta del ayuntamiento de Escobedo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/infarto-causa-de-muerte-de-persona-hallada-en-el-motel-nueva-castilla-de-nuevo-leon-EB22326460

“Lo que tenemos hasta este momento es que la persona se encontraba en una situación de calle que la autopsia nos refleja que es un infarto al miocardio y por lo cual previo a las demás investigaciones que se realicen se tiene como no violento”, especificó el Fiscal.

El cuerpo fue encontrado por unos generadores que contenido que entraron a grabar al inmueble en donde el 21 de abril de 2022 fue encontrado el cuerpo sin vida de Debanhi Susana en el interior de una cisterna en desuso.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/busca-mario-escobar-aclarar-si-cuerpo-hallado-en-el-motel-nueva-castilla-tiene-relacion-con-el-caso-de-debanhi-BL22299998

Sobre el hallazgo de esta persona en situación de calle se dijo que aparentemente vivía en el Motel.

“Al parecer vivía en ese lugar, habitaba ahí, aprovechando el abandono en el que se encontraba el inmueble”, explicó.

Flores Saldívar mencionó que la denuncia contra los TikTokers que entraron a grabar ya será materia de los propietarios del inmueble.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/creadores-de-contenido-localizan-cuerpo-en-el-motel-nueva-castilla-lugar-donde-encontraron-a-debanhi-escobar-LL22298388

“En lo que se termina la investigación se resguarda (el inmueble) pero debe ser momentáneamente, durante algunos días”, expuso.

Lo anterior debido a que hace tiempo se retiró la custodia al Motel Nueva Castilla y fue entregado a sus dueños con los cuales la Fiscalía reveló que no ha mantenido ningún tipo de contacto.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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