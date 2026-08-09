Nuevo León multiplica 85% dádivas escolares para el ciclo 2026-2027

Nuevo León aumentará en 85 por ciento el reparto de útiles y mochilas escolares naranjas, color de Movimiento Ciudadano (MC), partido del Gobernador Samuel García, en el próximo ciclo escolar, que coincide con el año electoral. La Administración de García concursa la adquisición de más de 197 mil paquetes de apoyos para el año escolar 2026-2027, que inicia el próximo 31 de agosto, supuestamente para mil 331 escuelas de tiempo completo y jornada ampliada en el estado.

Aunque el número de planteles beneficiados es ligeramente menor a los mil 344 reportados en el ciclo escolar previo, el volumen de apoyos es superior a los 106 mil 500 paquetes adquiridos el año pasado por 291 millones de pesos. La autoridad no ha dado una cifra del gasto para la adquisición del año escolar 2026-2027. Además de ser color naranja, las mochilas escolares llevarían este año la leyenda “Ayudamos”, que es el nombre del programa de dádivas de la Secretaría de Igualdad e Inclusión, dependencia encabezada por Félix Arratia, un cercano colaborador de García.

Contarán, además, con el león que usa como distintivo el Gobierno estatal emecista. De acuerdo con las bases del concurso, la asignación de los productos se realizará en dos partidas: una de 106 mil mochilas con útiles para primarias, y otra de 90 mil 688 para preescolar y secundaria. Los productos deben entregarse en las 10 regiones educativas en las que se divide el Estado.