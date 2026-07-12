Ofrecen un millón de pesos de recompensa por fugados del penal de Hermosillo

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    Ofrecen un millón de pesos de recompensa por fugados del penal de Hermosillo
    Los internos que lograron salir del penal son Francisco Manuel Romero Carranza, “El Meny”; Omar Milán Tena, “El Mike”; y Paul Alexis Téllez Olguín, “El Güero”. Cuartoscuro

Los reos se escaparon el viernes del Centro de Reinserción Social número 2 de la capital sonorense

CDMX.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Sonora ofreció una recompensa de un millón de pesos por cada uno de los reos que ayer se fugaron del Centro de Reinserción Social (Cereso) número 2 de Hermosillo.

A través de sus redes sociales dio a conocer que los internos que lograron salir del penal son Francisco Manuel Romero Carranza, “El Meny”; Omar Milán Tena, “El Mike”; y Paul Alexis Téllez Olguín, “El Güero”.

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Los tres hombres se escaparon durante la noche del viernes presuntamente escalando uno de los muros perimetrales del penal para reos de baja peligrosidad, ubicado sobre la carretera Hermosillo-Bahía de Kino y que cuenta con una población de mil 300 reos.

ACTIVAN OPERATIVO DE BÚSQUEDA

Romero Carranza está acusado de asociación delictuosa, corrupción de menores, homicidio calificado con ventaja en grado de tentativa en agravio de cinco víctimas y, por separado, en contra de otras dos víctimas más, privación ilegal de la libertad y contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

Milán Tena está señalado por asociación delictuosa, homicidio calificado con ventaja en grado de tentativa en contra de dos personas, contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en la variante de posesión simple de marihuana.

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Mientras que Téllez Olguín está acusado de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja; contra la salud por posesión de metanfetamina con fines de comercio y asociación delictuosa.

La recompensa, precisó la SSPC, se otorgará a quien proporcione información eficiente, veraz, precisa y oportuna para la captura.

De acuerdo con la dependencia, la evasión de los reos fue detectada en el pase de lista de las 05:00 horas del sábado.

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Tras confirmarse que los reos no estaban al interior del penal se activó un operativo para su búsqueda.

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