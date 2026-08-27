Operación en empresas se encarece por reformas y cambios laborales

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    Operación en empresas se encarece por reformas y cambios laborales
    La ola de reformas en la era de la 4T ha generado afectaciones en las finanzas de las empresas. Reforma

Especialistas consideran que ‘cascada’ de reformas impactan las finanzas de la iniciativa privada

CDMX.- La “cascada” de reformas y cambios laborales que se han hecho desde que entró el Gobierno de la 4T ejercerán cada vez más presión en los costos y gastos operativos de las empresas en México, advirtieron especialistas.

Primero fueron los incrementos históricos al salario mínimo, luego la reforma para regular el teletrabajo o home office que incorporó nuevas obligaciones para las empresas, como proporcionar computadoras, sillas y equipo de oficina, así como asumir el pago de servicios de telecomunicación y electricidad.

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Después vino la reforma al outsourcing para prohibir la subcontratación de personal, hacer que las empresas reconozcan a sus trabajadores como propios y darles derecho de recibir un mayor pago de utilidades (PTU).

Posteriormente, los días de vacaciones se duplicaron de seis a 12 días el periodo mínimo de descanso pagado por las empresas en el primer año laboral, así como la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales (que entrará en vigor en 2027) con una implementación gradual hasta 2030, sin reducir sueldos ni prestaciones.

$!Tan solo la reducción de la jornada laboral representará un incremento de 20 por ciento en los costos laborales.
Tan solo la reducción de la jornada laboral representará un incremento de 20 por ciento en los costos laborales.

Para Oxford Economics, firma global de análisis y asesoría económica, sólo la reducción de la jornada laboral elevará en 20 por ciento los costos laborales por hora para las empresas. De hecho, la obligación de llevar un control electrónico de horarios y pago de horas extras podría incrementar los costos en casi 40 por ciento.

“La reforma afectará a los costos laborales por hora en todos los sectores formales dada la generalización de las semanas laborales largas, pero los efectos podrían ser mayores en los sectores manufactureros intensivos en mano de obra que operan las 24 horas del día, los siete días de la semana, y que se enfrentan a normas más estrictas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y al cumplimiento de la legislación”, indicó Joan Domene, economista jefe para América Latina de Oxford Economics, en un informe publicado el 18 de agosto.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-impulsa-transicion-gradual-y-consensuada-en-reduccion-de-jornada-laboral-KN21688310

El analista explicó que los salarios medios diarios de los trabajadores del sector manufacturero formal afiliados al IMSS alcanzaron el equivalente a 5.20 dólares por hora, con una remuneración total de 10.40 dólares por hora en junio.

“Esto significa que la tarifa por hora actual aumentará mecánicamente un 20 por ciento, hasta alcanzar los 6.20 dólares por hora en 2030, suponiendo, para simplificar, que no haya actualizaciones salariales y que el tipo de cambio se mantenga estable”, detalló el analista.

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“Las industrias manufactureras que operan las 24 horas del día, los siete días de la semana (168 horas de producción a la semana requieren aproximadamente 3.5 turnos de 48 horas), verán cómo esto aumenta a 4.2 turnos de 40 horas, lo que justificará una plantilla adicional, horas extras estructuradas o una mayor automatización”, expuso Domene.

La reforma permite hasta 12 horas de horas extras a la semana, indicó, pero cubrir por completo la diferencia de 8 horas con horas extras obligatorias a doble salario elevaría los costos en otro 16.7 por ciento.

https://vanguardia.com.mx/informacion/jornada-de-40-horas-y-salario-minimo-como-cambia-tu-pago-a-partir-de-enero-de-2027-MP22691940

“Reconocemos que la reforma traerá consigo cambios estructurales en el mercado laboral que, en última instancia, podrían afectar al crecimiento salarial a través de cambios en la dinámica de contratación.

“Las decisiones sobre las horas extraordinarias, la contratación de nuevos trabajadores con salarios más bajos y el despido de trabajadores de más edad con salarios más altos pueden afectar a los salarios medios”, añadió.

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