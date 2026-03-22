Organizaciones civiles esperan decisión de SAT

Las organizaciones civiles Mexicanos Primero y México Evalúa informaron que se encuentran en espera de la resolución del Servicio de Administración Tributaria (SAT) respecto a sus solicitudes para obtener o renovar la autorización para recibir donativos, luego de la publicación de EL UNIVERSAL, en la que se reportó la revocación de este estatus a más de 100 organizaciones de la sociedad civil.

En este contexto, Mexicanos Primero, organización dirigida por Patricia Vázquez del Mercado, manifestó su confianza en que la autoridad fiscal emitirá una resolución conforme a derecho y en beneficio de la sociedad civil.

Indicó que el 19 de diciembre de 2025 presentó ante el SAT la solicitud para obtener una nueva autorización como donataria, acompañada de la documentación y requisitos establecidos en la normatividad vigente, por lo que se mantiene a la espera de una respuesta dentro de los plazos legales.

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La organización señaló que mientras se resuelve su situación, continúa operando con normalidad y desarrollando sus actividades enfocadas en la promoción y defensa del derecho a la educación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el país, labor que ha sostenido durante 19 años.

Explicó que su trabajo se basa en el análisis de política educativa sustentado en evidencia, abordando temas como el presupuesto del sector y los indicadores de aprendizaje, además de la elaboración de estudios y la vinculación con comunidades escolares.

México Evalúa informó que, desde diciembre de 2025, presentó ante el SAT la solicitud para renovar su autorización para recibir donativos, también acompañada de la documentación requerida por la normatividad vigente, y que actualmente se encuentra en espera de la resolución por parte de la autoridad fiscal dentro de los tiempos legales.

Precisó que continúa operando con normalidad y desarrollando su labor, la cual durante más de 15 años se ha centrado en la investigación con impacto social.

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Explicó que su trabajo consiste en la generación de evidencia independiente orientada al fortalecimiento institucional y al diseño de políticas públicas en los ámbitos federal, estatal y local, con el objetivo de contribuir al desarrollo y bienestar del país.