Pactan México y EU acelerar entregas de capos

WASHINGTON, EU.- Los Gobiernos de Estados Unidos y México pactaron acelerar las entregas de más presuntos líderes del narcotráfico tal como ha ocurrido desde inicios de 2025 con el traslado de 92 fugitivos prioritarios a custodia estadounidenses, anunció este sábado la Administración del Presidente Donald Trump. Al dar a conocer los resultados de la tercera reunión del Grupo de Implementación de Seguridad México-EU realizada ayer viernes, el Departamento de Estado agradeció el traslado esta semana de 37 presuntos miembros de los cárteles mexicanos y dijo que ambos Gobiernos acordaron acelerar más transferencias. TE PUEDE INTERESAR: ‘Acción militar de EU en México resultaría contraproducente’, advierten ex congresistas norteamericanos “El Grupo de Implementación de Seguridad reafirmó su prioridad de poner fin a la crisis del fentanilo acelerando las extradiciones y los traslados de objetivos de alto valor de las organizaciones criminales transnacionales”, dijo el Departamento de Estado de EU sobre la reunión del viernes en Washington.

“(Así como) en desmantelar las redes de financiamiento ilícito que permiten tanto el crimen organizado como el terrorismo, e intensificar los esfuerzos para frenar el tráfico de armas a través de la frontera”. El 15 de enero, la Administración Trump había solicitado al Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum resultados concretos y verificables en desmantelar a los cárteles tras lo que ocurrió el traslado de los 37 fugitivos además del arresto este jueves del presunto narcotraficante canadiense Ryan Wedding en México. TE PUEDE INTERESAR: Entrega de 37 capos a EU es un logro de Donald Trump: fiscal Pam Bondi “EU agradeció a México por el histórico traslado de 37 criminales y narcoterroristas el 20 de enero y por la colaboración entre nuestras autoridades que condujo a la captura de Ryan Wedding, uno de los fugitivos más buscados por el FBI”, dijo el Departamento de Estado sobre la reunión del viernes a puerta cerrada.

Esta mañana el @GabSeguridadMX trasladó a Estados Unidos a 37 operadores de organizaciones criminales que representaban una amenaza real para la seguridad del país.

La acción se ejecutó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral, con pleno... pic.twitter.com/rBqfVvIIDZ — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) January 20, 2026