Pactan México y EU acelerar entregas de capos

México
/ 24 enero 2026
    Pactan México y EU acelerar entregas de capos
    Esta semana, el gobierno mexicano entregó 37 líderes criminales, con lo que ya suman 92 desde 2025. Foto: Cuartoscuro

Gobierno norteamericano da a conocer que en reunión entre funcionarios de ambos países se acordó reforzar la colaboración

WASHINGTON, EU.- Los Gobiernos de Estados Unidos y México pactaron acelerar las entregas de más presuntos líderes del narcotráfico tal como ha ocurrido desde inicios de 2025 con el traslado de 92 fugitivos prioritarios a custodia estadounidenses, anunció este sábado la Administración del Presidente Donald Trump.

Al dar a conocer los resultados de la tercera reunión del Grupo de Implementación de Seguridad México-EU realizada ayer viernes, el Departamento de Estado agradeció el traslado esta semana de 37 presuntos miembros de los cárteles mexicanos y dijo que ambos Gobiernos acordaron acelerar más transferencias.

“El Grupo de Implementación de Seguridad reafirmó su prioridad de poner fin a la crisis del fentanilo acelerando las extradiciones y los traslados de objetivos de alto valor de las organizaciones criminales transnacionales”, dijo el Departamento de Estado de EU sobre la reunión del viernes en Washington.

$!Los gobiernos mexicano y norteamericano acordaron reforzar su colaboración.
Los gobiernos mexicano y norteamericano acordaron reforzar su colaboración. Foto: Cuartoscuro

(Así como) en desmantelar las redes de financiamiento ilícito que permiten tanto el crimen organizado como el terrorismo, e intensificar los esfuerzos para frenar el tráfico de armas a través de la frontera”.

El 15 de enero, la Administración Trump había solicitado al Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum resultados concretos y verificables en desmantelar a los cárteles tras lo que ocurrió el traslado de los 37 fugitivos además del arresto este jueves del presunto narcotraficante canadiense Ryan Wedding en México.

EU agradeció a México por el histórico traslado de 37 criminales y narcoterroristas el 20 de enero y por la colaboración entre nuestras autoridades que condujo a la captura de Ryan Wedding, uno de los fugitivos más buscados por el FBI”, dijo el Departamento de Estado sobre la reunión del viernes a puerta cerrada.

Aunque evitó mencionar los nombres de los funcionarios que acudieron, la Administración Trump confirmó que representantes de seis agencias estadounidenses y sus contrapartes mexicanas participaron en la reunión del viernes, y que había sido anunciada desde la semana pasada por parte de ambos Gobiernos.

Tal como había adelantado desde diciembre y en vísperas de eventos deportivos tan relevantes como la Copa Mundial de Futbol de la FIFA, el Departamento de Estado confirmó haber logrado un compromiso para implementar una estrategia para contrarrestar el peligro que representan drones no autorizados.

Desde la semana pasada, la Administración Trump había asegurado que en adición a la reunión del Grupo de Implementación de Seguridad México-EU, ambos Gobiernos sostendrán en febrero una reunión a nivel ministerial en la que participarán los Secretarios encargados de asuntos de seguridad de ambos países.

