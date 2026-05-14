Víctor Rodríguez Padilla deja dirección de Pemex; llega Juan Carlos Carpio

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que Víctor Rodríguez Padilla deja la dirección de Petróleos Mexicanos (Pemex) y en su lugar entrará Juan Carlos Carpio Fragoso, quien hasta hoy se desempeñaba como el director de Finanzas de la petrolera mexicana. Durante un video publicado en todas sus redes sociales, desde Palacio Nacional y acompañada también por la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, la Ejecutiva Federal explicó que la salida de Rodríguez Padilla responde a un acuerdo previo entre ambos. La Presidenta señaló que se habían establecido desde el inicio de su administración y conformaba de estar al frente de Pemex durante año y medio, con la motivación de seguir dando clases en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Cuando gané la Presidencia, le dije a Víctor: ‘Quiero pedirte un favor, ven, ayúdame en Pemex’. Y me dijo: ‘Sí, sí te ayudo en Pemex, pero con una condición: solamente un año y medio, porque quiero regresar a la academia’”, relató Sheinbaum. La Presidenta recordó que conoce a Rodríguez Padilla desde sus años como estudiantes en la UNAM, donde ambos cursaron Física y posteriormente estudios en ingeniería energética. Destacó su trayectoria académica y aseguró que durante su gestión realizó “un trabajo sobresaliente” al frente de la petrolera. “Hoy les quiero anunciar que Víctor deja la dirección de Pemex, porque fue el compromiso que yo hice con él”, señaló.

Sheinbaum informó que Rodríguez Padilla continuará colaborando en el sector energético como director del Instituto de Electricidad y Energías Limpias, desde donde contribuirá al fortalecimiento de la política nacional en la materia. Destacó que el actual equipo de Pemex, integrado por el ex director, se mantendrá sin movimiento en su organigrama. Aunque esperan que el Consejo de Administración de la empresa del Estado ratifique el movimiento. “Se queda el equipo de Pemex que ha venido trabajando con Víctor. Se quedan todos que lo han hecho muy muy bien. Yo estoy muy contenta y agradecida con Víctor y sé que Juan Carlos va a hacer un excelente trabajo en Pemex”, señaló.

RELEVARÁ JUAN CARLOS CARPIO FRAGOSO En su lugar, la mandataria decidió nombrar a Juan Carlos Carpio Fragoso, funcionario de su confianza que ha trabajado con ella desde su paso por el Gobierno de la Ciudad de México y que, durante el último año y medio, se desempeñó como responsable de las finanzas de Pemex. “Es un hombre honesto, y lleva ya un año y medio trabajando en Pemex; conoce todos los proyectos. Decidí nombrarlo director de Petróleos Mexicanos”, afirmó. La Presidenta adelantó que el nombramiento deberá ser ratificado por el Consejo de Administración de la empresa y aseguró que se mantendrá el actual equipo directivo, al considerar que ha dado buenos resultados. “Pemex es una empresa del pueblo de México. Ahí hay que servir con honradez, honestidad, con mucho amor al pueblo y con mucho profesionalismo”, subrayó.

Al despedirse, Rodríguez Padilla destacó que durante su gestión se redujo la deuda financiera de Pemex en alrededor de 23 mil millones de dólares, hasta ubicarse en cerca de 75 mil millones, además de que se regularizó el pago a proveedores y mejoraron las perspectivas crediticias de la empresa por primera vez en más de una década. Rodríguez Padilla leyó una carta en la que declaró que “ha sido un honor servir al pueblo de México desde la dirección general de Pemex”, así como destacó la desaparición de empresas subsidiarias e instauración de un régimen fiscal aligerado para la eficiencia de Pemex. Por su parte, Carpio Fragoso agradeció la confianza de la Presidenta y aseguró que enfocará su gestión en fortalecer a Pemex y consolidar la soberanía energética del país. “Le reitero mi compromiso con usted, con el proyecto de transformación que encabeza y con el pueblo de México”, expresó. Se reconoció a Juan Carlos Carpio como uno de los responsables de la mejora financiera de Pemex, así como el trabajo conjunto con Luz Elena González, secretaria de Energía, para alcanzar sus objetivos y reducir la deuda financiera, que actualmente es de unos 75 mil millones de dólares.

PEMEX AGRADECE A RODRÍGUEZ PADILLA Luego del anuncio de Sheinbaum, Pemex reconoció y agradeció el trabajo de Rodríguez Padilla por su “compromiso y esfuerzo para el fortalecimiento de la empresa pública y de la soberanía energética” en México.

Así como le desearon el mayor de los éxitos en sus nuevas responsabilidad y que “su trabajo siga contribuyendo al bienestar de las y los mexicanos”. Mientras tanto, afirmaron que Carpio Fragoso agradeció la confianza a Sheinbaum la confianza de proponerlo para la dirección de Pemex; así como reiteraron su compromiso con el proyecto de la Cuarta Transformación: “Continuaremos trabajando para consolidar la soberanía energética, priorizando siempre el interés nacional y el bienestar, presente y futuro de nuestro país”. ¿QUIÉN ES JUAN CARLOS CARPIO FRAGOSO, EL NUEVO DIRECTOR DE PEMEX? El nuevo director de Pemex, Juan Carlos Carpio Fragoso es licenciado en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y maestro en gerencia pública por parte del Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE).

Al menos desde 2007 ha ocupado diferentes cargos en la administración pública; algunos de ellos son: - Subdirector de Control de Ingresos en la Secretaría de Finanzas del 1 de febrero al 30 de abril de 2007;

- Director de Ingresos en la Secretaría de Finanzas del 1 de mayo de 2007 al 31 de enero de 2008;

- Director de Operación de Fondos y Valores en la Secretaría de Finanzas del 1 de febrero de 2008 al 31 de enero de 2013;

- Director de Concentración y Control de Fondos del 1 de febrero de 2013 al 31 de enero de 2014;

- Director de Análisis Estratégico en el Centro de Atención a Emergencias del 1 de febrero de 2014 al 4 de diciembre de 2018. Agregó que las actividades de Pemex estarán destinadas a fortalecer a dicha empresa del Estado mexicano y a la soberanía energética. Por su parte, Rodríguez Padilla regresará a la academia, donde era docente en la facultad de ingeniería de la Máxima Casa de Estudios.

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