Periodista Víctor Badillo enfrenta amenazas contra su familia en NL; ARTICLE 19 pide reforzar su protección

ARTICLE 19 México y Centroamérica condenó la campaña de desprestigio y las amenazas que enfrenta el periodista Víctor Eduardo Badillo Guerrero, fundador del portal Sin Pelos MX, y solicitó a autoridades de Nuevo León y federales reforzar las medidas de protección para él y su familia. La organización señaló que las agresiones forman parte de un patrón de violencia contra Badillo que, de acuerdo con su documentación, se registra al menos desde 2017 y que recientemente habría escalado con amenazas directas contra su familia. ARTICLE 19 pidió investigar los hechos y considerar como una de las principales líneas de investigación la labor periodística del comunicador.

ARTICLE 19 DENUNCIA CAMPAÑA DE DESPRESTIGIO EN REDES SOCIALES Según la organización, desde el 31 de julio de 2026 comenzaron a circular en redes sociales videos y publicaciones dirigidos contra Badillo, en los que se le estigmatiza y se realizan señalamientos sobre su actividad periodística y sus familiares. Parte de los contenidos, indicó ARTICLE 19, sostiene que el periodista habría recibido recursos del alcalde con licencia de Escobedo, Andrés Mijes. Sin embargo, de acuerdo con el testimonio de Badillo, su trabajo se ha caracterizado por mantener una cobertura independiente y crítica sobre asuntos relacionados con corrupción, administración de recursos públicos y política municipal. El periodista realiza cobertura principalmente en Escobedo, Salinas Victoria y Apodaca. ARTICLE 19 también señaló al presidente municipal de Salinas Victoria, Raúl Cantú de la Garza, por compartir contenido en redes sociales que, según la organización, contribuye a la estigmatización de Badillo, después de que el comunicador publicara reportajes en los que cuestionó la gestión del funcionario.

PERIODISTA DENUNCIA AMENAZA CONTRA SUS HIJAS La organización documentó además una amenaza directa ocurrida el 21 de agosto. De acuerdo con su reporte, un hombre cuya identidad fue reservada por razones de seguridad y a quien ARTICLE 19 vincula presuntamente con el empresario apodaquense Felizardo Elizondo se acercó directamente a Badillo y lo habría amenazado con hacer daño a su familia, particularmente a sus hijas, si continuaba publicando información relacionada con el tema. La amenaza ocurrió después de que el periodista difundiera información sobre un conflicto entre Elizondo y el exalcalde de Apodaca, César Garza Villarreal, relacionado con una supuesta apropiación de al menos 148 hectáreas para la construcción de una obra pública. ARTICLE 19 señaló que el caso representa un cambio en la naturaleza de las agresiones contra el comunicador, debido a que los señalamientos y ataques en el entorno digital se habrían acompañado de una amenaza dirigida contra su familia. BADILLO SEÑALA A EXFUNCIONARIO EN CAMPAÑA EN SU CONTRA En el testimonio citado por ARTICLE 19, Badillo relacionó la campaña de desprestigio con Edgar Salvador Martínez Mercado, exfuncionario de Apodaca a quien señaló de haber sido denunciado ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) por ataques contra su familia. El periodista afirmó que Martínez Mercado reapareció públicamente junto al empresario Felizardo Elizondo y sostuvo que habría participado en la difusión de contenidos destinados a desacreditarlo. Badillo también aseguró que diversos actores han participado en la difusión de publicaciones, reportes y contenidos manipulados mediante inteligencia artificial para cuestionar su trabajo periodístico. ARTICLE 19 recordó que no es la primera ocasión en que Badillo enfrenta situaciones que ponen en riesgo su integridad debido a su labor como periodista. ARTICLE 19 PIDE INVESTIGAR LAS AMENAZAS Ante los hechos, ARTICLE 19 hizo llamados a las autoridades municipales, estatales y federales para atender la situación. La organización pidió a los gobiernos de Escobedo, Apodaca y Salinas Victoria abstenerse de realizar acciones de estigmatización, deslegitimación o represalia contra Badillo y evitar replicar públicamente las narrativas difundidas en su contra. También solicitó al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas actualizar y reforzar las medidas de protección destinadas al periodista y su familia, debido al cambio en la naturaleza de las agresiones y a la presunta participación de actores privados.

A la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León le pidió realizar una investigación diligente y exhaustiva de las amenazas contra Badillo y sus familiares, tomando como una de las principales líneas de investigación su trabajo periodístico, conforme al Protocolo Homologado de Investigación de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión. La organización sostuvo que el esclarecimiento de las amenazas y la adopción de medidas de protección son necesarias ante el riesgo que representa la combinación de una campaña de desprestigio y agresiones directas contra el periodista y su familia.