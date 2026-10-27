Pide Sheinbaum permiso al Senado para el ingreso de 28 marinos armados de Estados Unidos

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México
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    Pide Sheinbaum permiso al Senado para el ingreso de 28 marinos armados de Estados Unidos
    El evento tiene como objetivo mejorar las capacidades de las Fuerzas Especiales de México, se destaca en un oficio. Cuartoscuro

Los Navy SEAL´s participarán en el entrenamiento Evento SOF 19, que se realizará del 29 de octubre de 2026 al 15 de abril de 2027

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum solicitó al Senado autorización para que se permita el ingreso a territorio nacional de 28 elementos armados, pertenecientes al Equipo 4 de los Navy SEAL’s.

Ello para que participen en la actividad de entrenamiento Evento SOF 19 que se llevará a cabo del 29 de octubre de 2026 al 15 de abril de 2027, en las instalaciones del Centro de Adiestramiento Avanzado de la Armada de México en Donato Guerra, Estado de México y en el Sector Naval de Puerto Cortés, Isla Margarita, Baja California Sur.

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Al iniciar la sesión ordinaria, se dio lectura al oficio donde se argumenta que el evento tiene como objetivo mejorar las capacidades de las Fuerzas Especiales de México, fortalecer la compatibilidad operativa, promover programas integrales que incrementen las habilidades y capacidades operacionales.

“Enfocándose en el combate cercano en interiores, procedimientos de reacción a contacto, medicina táctica, patrullaje urbano, brecheo/exploración y detección de explosivos, técnicas de francotirador, enganche y abordaje de embarcaciones, y operaciones de interdicción marítima”, destaca el oficio que fue turnado a comisiones para su análisis.

PARTICIPARÁN 28 NAVY SEAL´S

El Equipo 4 de los Navy SEAL’s participará con 28 elementos, mismos que impartirán adiestramiento a 87 elementos de la Unidad Naval de Operaciones Especiales y de la Unidad de Inteligencia Naval, e ingresarán a territorio nacional a bordo de una aeronave tipo “Hércules C-130” de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América con equipo táctico, municiones y armamento orgánico, aterrizando en la Base Aeronaval de La Paz, Baja California Sur.

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El personal de la Unidad Naval de Operaciones Especiales de la Armada de México recibirá y trasladará al Equipo 4 de los Navy SEAL a las instalaciones del Centro de Adiestramiento Avanzado de la Armada de México en Donato Guerra, Estado de México, y al Sector Naval de Puerto Cortés en Isla Margarita, Baja California Sur.

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