Acusa Sheinbaum a Amnistía Internacional de estar cooptada por personas contrarias a su Gobierno

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    Acusa Sheinbaum a Amnistía Internacional de estar cooptada por personas contrarias a su Gobierno
    Ayer, AI cuestionó la respuesta de las autoridades mexicanas ante el problema de las desapariciones y defendió la intervención del organismo. Cuartoscuro

La acusación se produjo un día después de que la organización respaldó la intervención del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU

CDMX.-La Presidenta Claudia Sheinbaum acusó a Amnistía Internacional (AI) de estar cooptada por personas contrarias a su Gobierno, luego que la organización respaldó el procedimiento del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED, por sus siglas en inglés) sobre la crisis de desapariciones en México.

La acusación se produjo un día después de que la organización respaldó la intervención del CED, y advirtió que México enfrenta una crisis de desapariciones agravada por las deficiencias en la búsqueda de personas y el rezago en la identificación forense.

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“Ahora, Amnistía Internacional, que es otra área y que está cooptada también por quienes están en contra del Gobierno de México, quiere hacer otros eventos aquí en México, porque vieron que fue reconocido el trabajo que estamos haciendo”, declaró.

AI DEFENDIÓ INTERVENCIÓN DEL ORGANISMO

Apenas ayer, AI cuestionó la respuesta de las autoridades mexicanas ante el problema de las desapariciones y defendió la intervención del organismo internacional para contribuir a esclarecer los casos y fortalecer las capacidades institucionales.

La organización ha señalado que en México existen más de 132 mil personas desaparecidas y ha pedido al Gobierno aceptar la asistencia técnica y financiera que pudiera derivarse del procedimiento del Comité de Naciones Unidas.

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Este martes, en la mañanera, Sheinbaum defendió el rechazo del Gobierno mexicano a las observaciones del Comité, al considerar que presentan una interpretación tendenciosa del problema, particularmente respecto de la responsabilidad del Estado.

“Hubo una un documento hace meses se rechazó por parte del Gobierno de México, porque la visión que se tenía desde el documento de desapariciones forzadas, supuestamente provocadas por el Estado Mexicano. Eso ocurrió en la Guerra Sucia”, expuso.

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La Presidenta sostuvo que las desapariciones forzadas cometidas por agentes estatales corresponden a una etapa histórica distinta y que actualmente el fenómeno está relacionado principalmente con la delincuencia organizada.

“Hoy tenemos problemas de desaparición, principalmente vinculado con la delincuencia organizada o delitos y se está atendiendo y se está atendiendo a las víctimas y a sus familiares”, afirmó.

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Sheinbaum explicó que las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación realizaron un trabajo para presentar ante Naciones Unidas las acciones y modificaciones legales emprendidas por México en materia de búsqueda de personas desaparecidas.

“Esa visión nos parecía muy tendenciosa. Entonces, se hizo un trabajo muy intenso por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y sobre todo la subsecretaría de gobernación de derechos humanos y se presentó en Naciones Unidas la semana pasada”, sostuvo.

DESTACA HALLAZGO DE 16 MIL PERSONAS DESAPARECIDAS

De acuerdo con la mandataria, la delegación mexicana expuso los cambios legislativos realizados durante el último año y los resultados de las acciones de localización, entre ellos el hallazgo de más de 16 mil personas reportadas como desaparecidas.

“Allí se presentó todo lo que se ha venido haciendo los cambios en la ley desde hace pues más de un año a la fecha e incluso cómo se encontró a más de 16 mil personas desaparecidas. Fue reconocido ese trabajo del Gobierno de México”, afirmó.

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La Presidenta informó que a partir de mañana se reanudarán las visitas y reuniones de la Secretaría de Gobernación con colectivos de familiares de personas desaparecidas, en las que también podrán participar la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de Búsqueda, las instancias de atención a víctimas y autoridades estatales.

Sheinbaum afirmó que el propósito es revisar las acciones de búsqueda y mantener el diálogo con las familias para informarles sobre los avances de las investigaciones y los trabajos de localización.

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