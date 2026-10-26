Analizan revertir reserva del Senado que dio “súper poderes” a Taddei

CDMX- Las facultades de designación directa otorgadas a la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, fueron asignadas por el Senado de la República, a través de una reserva que interpuso el morenista Pavel Jarero Velázquez. El documento que da cuenta de la reserva avalada por la cámara alta, circula en medio del debate y los señalamientos que responsabilizan a la Cámara de Diputados, de haber modificado la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) para otorgarle “súper poderes” a Taddei.

Previamente en el recinto legislativo de San Lázaro se había modificado Legipe para establecer que la elección de jueces y magistrados sería por voto directo, y posteriormente, el 08 de octubre, durante la discusión de las leyes secundarias en el Senado de la República, el senador Pavel Jarero Velázquez introdujo una reserva modificatoria a los artículos 45 y 48 de la Legipe.

FACULTADES CONCEDIDAS A LA PRESIDENCIA DEL INE El texto presentado por Jarero Velázquez facultó a la Presidencia del INE a nombrar de manera directa e interna a los titulares de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas del instituto, eliminando el requisito previo de obtener una mayoría calificada de ocho votos dentro del Consejo General. “Corresponden al Presidente del Consejo General las atribuciones siguientes: Proponer al Consejo General de nombramiento del Secretario Ejecutivo; designar a los directores ejecutivos y demás titulares de unidades técnicas del instituto”, señala el documento.

De igual forma se facultó a Taddei para “aprobar los acuerdos correspondientes para la coordinación y ejecución de las actividades administrativas técnicas, y operativas del instituto, y de coordinación de las juntas locales y distritales ejecutivas relacionadas para la organización de las elecciones de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como para el funcionamiento ordinario del Instituto”. Esa reserva fue integrada de último minuto, de madrugada, y en votación económica. Tras la renuncia de Taddei, este lunes se tiene previsto iniciar con el proceso de sustitución, y se analiza la posibilidad de revertir la reserva que dio las mencionadas facultades a la presidencia del INE.