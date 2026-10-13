Pierde CDMX 53 mil empleos formales en septiembre y revierte la recuperación del mes previo

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    Pierde CDMX 53 mil empleos formales en septiembre y revierte la recuperación del mes previo
    El presidente de la Coparmex en la capital insistió en atender la política de cero clausuras, impulsada mediante el Código AVISA. Cuartoscuro
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La cifra se acumula al saldo negativo de 38 mil 866 puestos de trabajo entre enero y agosto del año en curso, informó la Coparmex CDMX

CDMX.- La Ciudad de México perdió 53 mil 101 empleos formales durante septiembre de este año, lo cual revirtió la recuperación económica del mes previo, alertó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la capital.

Con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la confederación apuntó que este hecho se acumula al saldo negativo de 38 mil 866 puestos de trabajo entre enero y septiembre del año en curso.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/preven-crecimiento-al-doble-de-centros-de-datos-en-mexico-hacia-2030-CG24112606

A través de un comunicado, el presidente de Coparmex CDMX, Adal Ortiz Ávalos, advirtió que el empleo no se genera por decreto, sino con inversión, productividad y confianza.

“Cuando una ciudad pierde empleos y empresas, también pierde base recaudatoria. Hoy más que nunca debemos proteger a quienes generan trabajo”, mencionó.

INSISTEN EN ATENDER POLÍTICA DE “CERO CLAUSURAS”

Ortiz Ávalos insistió en atender la política de cero clausuras, impulsada por el gobierno de la capital mediante el Código AVISA, ante la pérdida de empleos formales y la disminución de patrones registrados en el IMSS.

“Por eso convocamos a las 16 alcaldías a firmar un acuerdo de cero clausuras que brinde certeza a los negocios y privilegie su regularización. Gobierno y empresarios debemos asumir nuestra responsabilidad: Conservar las empresas que tenemos y generar las que nuestra ciudad necesita”, señaló.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/van-mas-de-70-mil-arrestos-durante-el-sexenio-de-sheinbaum-harfuch-IG24112947

Destacó que hay una tendencia a la desaparición de patrones, ya que la ciudad pasó de 123 mil 651 patrones registrados en diciembre de 2025 a 121 mil 575 en agosto de 2026, lo cual significó una disminución de 2 mil 76 registros en ocho meses.

Coparmex CDMX reiteró su llamado a construir una agenda conjunta entre autoridades y sector empresarial que permita proteger las fuentes de empleo, fortalecer a las empresas y recuperar la confianza para invertir.

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