Retoma la CNTE diálogo en Segob; amaga con instalar plantón en el Zócalo

CDMX.- La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) retomó las negociaciones en la Secretaría de Gobernación (Segob) con el Gobierno federal y el de Oaxaca en medio de advertencias de un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México a partir del lunes y boicotear el Mundial. Los docentes exigen respuesta a sus demandas de abrogar la reforma a la Ley del ISSSTE que en 2007 canceló la posibilidad de pensiones con el 100 por ciento del salario y, ahora, la destitución y encarcelamiento del Alcalde de Villa de Mitla, Oaxaca, Esaú López, quien el miércoles ordenó desalojar un bloqueo magisterial.

“Hoy esperamos realmente que si este Gobierno, como dice que es diferente en el discurso, se vea en los hechos”, expresó la secretaria general de la Sección 22 de la CNTE de Oaxaca, Yenny Aracely Pérez, quien entró al frente de un grupo de 18 maestros a la Segob, pasadas las 12:00 horas.

AMAGA CON BOICOTEAR EL MUNDIAL De no haber resultados, amagó, seguirá adelante su plan de bloquear el Aeropuerto en Oaxaca y de boicotear el Mundial, en la Ciudad de México, a donde llegarán cientos de maestros de todos los estados el 1 de junio. “No es una discusión (el boicoteo al Mundial) y y lo aclaro, porque lo he aclarado muchas veces: el primero de junio aquí vamos a estar. Nosotros no nos vamos a ir, el primero de junio inicia una huelga nacional por nuestras demandas centrales como Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación”, dijo.

También amagó con instalar un plantón en el Zócalo donde será transmitido el Mundial y a donde acudirá la presidenta Claudia Sheinbaum el 11 de junio, en la inauguración. “Sin duda alguna vamos a estar ahí a partir del primero. Vamos a esperar hasta el primero de junio, y, a partir de ello, pues, vamos a revisar, sobre todo, pero la posición es clara. El Zócalo es del pueblo y, como tal, ha sido un espacio de protesta”, sostuvo la dirigente. Del mismo modo, dijo que analizarán manifestarse el domingo durante el informe que Sheinbaum dará por los dos años de su elección, en 2024. “Estamos también en esa valoración”, comentó. A LA ESPERA AFUERA DE LA SEGOB Más de un centenar de maestros esperan sobre la Calle Abraham González, en la entrada de la Secretaría de Gobernación, bajo la sombra, sentados sobre sillas plegables, bajo lonas amarradas a las rejas y a los árboles, leyendo libros, resolviendo crucigramas o durmiendo. En la reunión, anunció Yenny Aracely Pérez , estarán los titulares de la Segob, Rosa Icela Rodríguez, y el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara.

Puntualizó que la primera demanda, a corto plazo, es la destitución y castigo del alcalde de Mitla que ordenó el desalojo con elementos armados el miércoles, por lo que desde ese día las negociaciones fueron suspendidas. La profesora afirmó que desconoce la presunta oferta del Gobierno de Oaxaca de dar mantenimiento a los inmuebles que son propiedad del sindicato magisterial disidente, gestionar becas de posgrado ante la SEP y una bolsa de 800 millones de pesos para la contratación de maestros del ciclo escolar 2025-2026, pues a ellos no se les ha informado. Afuera de la Segob, en la espera, varios oradores magisteriales reprochan a Sheinbaum el incumplimiento de su promesa de campaña de derogar la reforma a la Ley del ISSSTE.

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